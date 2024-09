Durante estos días, Deyvis Orosco se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que su expareja Andrea San Martín expuso una videollamada del cantante en un programa de espectáculos. La modelo indicó que le pareció una falta de respeto hacia su pareja actual que la llamé durante la noche, por lo que procedió a mostrar la captura de pantalla. En ese sentido, el cumbiambero no se quedó callado y decidió salir a pronunciarse para explicar lo sucedido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO TRAS LO EXPUESTO POR ANDREA SAN MARTÍN?

Tras el chat revelado el pasado jueves en el programa ‘Magaly TV La Firme’ donde Andrea San Martín expuso una videollamada de Deyvis Orosco, el cantante salió a pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram para aclarar esta polémica. El vocalista principal de Néctar indicó que la modelo tenía conocimiento sobre esta comunicación y que nunca hubo una mala intención de por medio, por lo que busca defender su integridad.

“Hago una videollamada porque estábamos con un grupo en reunión para confirmar mi presencia en un proyecto. Lo que me sorprende es que ella estaba al tanto del motivo de la llamada y no me parece justo que se me coloque en una posición que afecta a mi familia”, dijo el interprete de ‘No te creas tan importante’.

Asimismo, el musico peruano mencionó que no es la primera vez que mantiene un contacto con Andrea San Martín, pues en ciertas oportunidades su exnovia lo buscaba para pedirles algunos favores en el transcurso de estos años. Además, dejó en claro que su esposa Cassandra Sánchez de la Madrid tiene conocimiento sobre estas comunicaciones e incluso ella le dijo que fuera cauteloso. “Tal vez pequé de ingenuo porque creí que las relaciones profesionales podían mantenerse de manera cordial”, finalizó

¿QUÉ CONTÓ ANDREA SAN MARTÍN SOBRE DEYVIS OROSCO?

Andrea San Martín se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para revelar ante el público una videollamada que le hizo Deyvis Orosco el pasado 3 de agosto. La modelo de 34 años sostuvo que dicha comunicación le pareció una falta de respeto hacia su actual esposa y totalmente innecesaria, por lo que aclaró que no iba a pasar por alto estas conductas de su expareja. “A mi novio sí lo respeto. No entiendo por qué me llama, cuando no tenemos ningún tipo de amistad cercana”, expresó.

Además, la exchica reality consideró en tener una amistad con el ‘Bomboncito’ luego de haber finalizado su relación hace muchos años, pero las actitudes del cantante de cumbia le hicieron reconsiderar, tildándolo de “irrespetuoso” por la reciente videollamada. “Pensé que podríamos ser amigos, pero me di cuenta que eso no es posible cuando suceden cosas así. Es super irrespetuoso”, precisó San Martín.

Durante el programa de Magaly Medina, la joven modelo reveló que tuvo la oportunidad de reencontrarse con Deyvis Orosco en un evento hace unos meses, pero él decidió no saludarla cordialmente, confundiéndola aún más sobre el comportamiento del artista. “Nos encontramos cara a cara en un evento y él no me saludó. No entiendo su dinámica”, señaló.

Por último, la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’ recordó que previo al evento, el cumbiambero trató de juntarse con ella pero a solas. “Él me insistió para juntarnos a solas antes, ¿porqué me llamó y me dijo hay que juntarnos?”, dijo la modelo. Por consiguiente, ella puso en cuestión la actitud amable que Orozco tiene en televisión. “Delante de cámaras, él es muy cordial cuando habla de mí, ¿pero detrás de ellas? ¿Por qué seríamos tan amigos como para llegar a vernos?”, comentó.