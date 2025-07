La cantante Marisol Ramírez, más conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, ofreció una sincera entrevista en la que admitió que se arrepiente de haber mantenido una amistad con Christian Cueva. Además, resaltó que no tiene nada en contra de Pamela López.

En conversación con el diario Trome, Marisol resaltó que se equivocó al llamar amigo al futbolista, ya que es una persona que no merece su amistad.

“A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron”, aseguró la cantante de cumbia.

Christian Cueva y Marisol fueron amigos en el pasado. (Foto: Captura)

La ‘Faraona’ aseguró que cuando aparecieron los comentarios de una presunta relación entre ella y Christian Cueva, ella optó por el silencio y evitó hacer comentarios para la tranquilidad de ‘Cuevita’ y su familia; sin embargo, él no supo corresponder a su amistad.

“Yo dejé que me atacaran, que me dijeran muchas cosas, me insultaran los haters, yo sí sé ser amiga. Preferí quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad. Yo tengo una familia, dos hijos y tenía que quedarme callada. Por eso más que nada, por la familia de aquella persona. Pero el mundo da vueltas y el tiempo es el mejor aliado”, dijo.

Asimismo, Marisol también habló de la reciente polémica con Pamela López, ya que la expareja de Christian Cueva se ha visto afectada por las declaraciones de la ‘Faraona’ en sus conciertos, donde presuntamente la habría mandado a trabajar.

“Yo no se lo he dicho a ella. Yo no tengo nada contra nadie. Lo que yo sí empodero a las mujeres, porque no le pueden seguir mendigando a alguien algo que no quiere darle. Entonces hay que trabajar, hay que decirles a nuestros hijos, bueno, hasta aquí es vivir un mundo diferente, hoy nos toca vivir otra realidad, y enseñarles a nuestros hijos que no siempre van a tener todo en la vida”, resaltó la cantante.