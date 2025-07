La polémica entre Pamela López y la cantante de cumbia Marisol se volvió a encender luego de unas recientes declaraciones que la ‘Faraona de la Cumbia’ hizo durante un concierto.

Según un video divulgado en las redes sociales se puede ver a Marisol hablando durante un concierto y enviando un mensaje que, para muchos, ha sido tomado como una indirecta a Pamela López.

“Trabaja para que no estés mendigando, tampoco lloriqueando, que no les pasa a mis hijos. Como yo que trabajo y sé lo que valgo, no necesito pedir nada a nadie”, expresó la ‘Faraona de la cumbia’.

Marisol lanza demoledor mensaje en pleno concierto: ¿Indirecta para Pamela López?

Por su parte, Pamela López no se hizo esperar con su respuesta y pese a que aseguró que no se siente aludida por lo dicho por Marisol durante su concierto, mostró su desacuerdo con sus palabras.

“De verdad que no lo tomo como algo personal, me imagino que es parte de su show, además no entiendo si ella pasó por algo similar como me lo contó en algún momento”, dijo López.

“Es una lástima lo que dice porque ese ‘speech’ es netamente machista y lo que diga la señora, en mi criterio me da muchísima lástima, no debería manejarse así con un doble discurso”, agregó.

Encuentro entre Pamela López y Marisol encabezó el rating del fin de semana. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que Marisol y Pamela López tuvieron un reciente acercamiento en el programa “Esta noche” con la Chola Chabuca, donde habían limado asperezas; sin embargo, la polémica y la tensión ha vuelto a surgir entre ellas.