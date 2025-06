Luego del tenso y polémico encuentro de Pamela Franco y Pamela López en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se conoció un hecho que ha generado gran conmoción.

De acuerdo con López, la cumbiambera y actual pareja de Christian Cueva habría fotografiado y grabado a sus hijos sin autorización, provocándoles una fuerte crisis emocional.

Por eso, la trujillana relató que su hija rompió en llanto al notar que estaban siendo grabados, y que su hijo mayor, en un ataque de ira, intentó agredir a Franco.

“Mi hija se puso a llorar, mi hijo quería ir a golpearte”, declaró López visiblemente afectada durante una conferencia de prensa, añadiendo que “no permitirá que sus hijos sean expuestos públicamente” , advirtiendo con acciones legales.

Carta notarial a Pamela Franco: “No te voy a permitir que los grabes”

Luego del incidente, López envió una carta notarial a Pamela Franco, exigiendo que se abstenga de tomar fotos, grabaciones o cualquier tipo de captación de imagen de sus hijos menores, bajo advertencia de iniciar acciones legales ante la Fiscalía.

Rosario Sasieta, abogada de López, declaró que Franco estaría vulnerando los derechos fundamentales de los menores. “Ningún niño puede ser filmado ni acosado emocionalmente, mucho menos en espacios públicos”, indicó.

Pamela López / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Pamela Franco responde: “Cada quien con sus cosas”

Por su parte, Pamela Franco fue consultada en “América Hoy” y confirmó que coincidió con López en el aeropuerto. Sin embargo, evitó pronunciarse respecto las acusaciones de grabar a los menores.

“Mira, son lugares públicos. Es inevitable chocarte. Yo estoy en lo mío… cada quien con su verdad”, fue su respuesta.

En medio del conflicto, López también se dirigió a Christian Cueva exigiéndole su divorcio, ya que asegura haber sufrido abandono familiar y económico.

Detalló que el futbolista no le brinda pensión desde hace casi un año y no mantiene un régimen de visitas con sus hijos.

“Te lo pido a gritos, quiero divorciarme de ti. No cumples con tu rol de padre, no los visitas, no ayudas económicamente y ahora estás fuera del país”, reclamó.

Christian Cueva y Pamela López antes de separarse