Marisol, una de las cantantes de cumbia más reconocidas del país, se encuentra en el ojo público en las últimas semanas por supuestamente haber tenido un ‘affaire’ con Christian Cueva mientras mantenía una relación con Pamela López. Las declaraciones de la aún esposa del futbolista en ‘El valor de la verdad’ desataron una ola de críticas contra la cumbiambera, quien envió una carta notarial a López con el objetivo de limpiar su imagen. Frente a ello, ‘La Faraona’ recibió el apoyo incondicional de sus familiares ante todos los cuestionamientos que circulan en la farándula peruana. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE DIJERON LOS FAMILIARES DE MARISOL TRAS POLÉMICA CON CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA LÓPEZ?

En la primera edición de ‘Esta Noche’, que se transmite por América TV, estuvo como primera invitada Marisol, quien reveló más detalles sobre su vínculo con Christian Cueva. Mientras la interprete de “La escobita” contaba todos los pormenores sobre esta nueva polémica con el futbolista y Pamela López, la Chola Chabuca le mostró, a través de unos videos, el apoyo de su madre e hijo, manifestando el amor que sienten por la cantante peruana en medio de todas criticas que ha enfrentando en las últimas semanas en los medios de comunicación y en las redes sociales.

“Este video es para mi hija Marisol, que la quiero mucho, la amo. Es una hija maravillosa, es la que me cuida, me ve, es mi compañera. Le deseo lo mejor, que siga trabajando. De todo corazón ruego a Dios que no le pase nada y que esté bien. Con todo mi amor, hijita para ti”, manifestó la mamá de Marisol. Por su parte, Carlos Daniel, hijo de la artista también se pronunció: “Este video lo grabo para mi mamá, para decirle lo mucho que la quiero. Para agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, por apoyar en mis estudios y en el deporte, por apoyarme en lo que siempre me ha gustado. Gracias, mamá. Gracias por apoyar a mis hermanos, a mi hermano también, en su carrera. Te quiero mucho”.

Marisol recibió el apoyo incondicional de su mamá e hijo ante todos los cuestionamientos que la vinculan con Christian Cueva. Foto: Captura Esta Noche

Ante estas emotivas declaraciones, ‘La Faraona’ se mostró muy conmovida por la intervención de sus familiares y expresó que siempre trató de estar fuerte ante estas situaciones, pero que en esta oportunidad le es difícil, por lo que no quiere que su familia se vea perjudicada. “Uno no se puede amilanar ante nada ni nadie, pero como ser humano tengo sentimientos y por momentos me he sentido mal y he querido decaer, pero aquí estamos”, dijo muy conmovida.

¿POR QUÉ MARISOL LE ENVIÓ UNA CARTA NOTARIAL A PAMELA LÓPEZ?

Desde hace algunas semanas, Marisol se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que es señalada por Pamela López de haber tenido una relación más que amical con Christian Cueva. Incluso la también empresaria se animó a mostrar audios comprometedores en ‘El valor de la verdad’, donde la cantante le confirma la cercanía entre ambos. Sin embargo, con el objetivo de que López se rectifique de todas las acusaciones, la Faraona le mandó una carta notarial a su vivienda para desligarse totalmente del tema, además de recordarle que la grabó sin su consentimiento.

Marisol recibió el apoyo incondicional de su mamá e hijo ante todos los cuestionamientos que la vinculan con Christian Cueva. Foto: Captura Amor y Fuego

“Por lo antes expuesto, solicito a usted Mayra Pamela López Solórzano se rectifique de las afirmaciones en mi contra en todos los medios de comunicación que se profirieron las afirmaciones difamatorias y el cese inmediato de las afirmaciones en mi contra. Se encarga de difundir de forma injuriosa e incisiva, con un evidente doble sentido, las comunicaciones que hemos tenido usted y yo, incluso grabando una llamada que tuvimos, exponiéndola ante el público para que se den malas interpretaciones y se mancille mi honor”, indica el documento legal.

¿QUÉ CONTÓ MELISSA KLUG SOBRE EL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y MARISOL?

En una edición más de ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug se sentó en el temible sillón rojo para contar un poco más sobre su vida privada y aclarar ciertos rumores que la aquejan desde hace meses. Entre ellas, se refirió al supuesto romance clandestino entre Christian Cueva y Marisol, asegurando que el futbolista tenía cierta admiración hacia la ‘Faraona’.

“Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte”, dijo la empresaria en Panamericana TV sin brindar más detalles al respecto.