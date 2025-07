Tras conocer que su hermana, Emma Mejía, decidió retractarse de la denuncia por agresión física que interpuso contra su esposo, el vocalista del Dúo Idéntico, Carlos Alberto López Ramírez, Evelyn Vela se pronunció, mostrándose profundamente decepcionada.

Al ser entrevistada por ‘Amor y Fuego’, la empresaria quedó sorprendida tras el comunicado público de Mejía, donde cambiaba su postura sobre las acusaciones contra López. “Mi hermana estaba muy decidida y, de un momento a otro, cambió su parecer. Pero si le gusta que la golpeen, ¿qué podemos hacer nosotros?”, declaró Vela.

Evelyn Vela está decepcionada con su hermana Emma Mejía: “La veremos en su velorio”

La también conocida como la ‘Reina del Sur’ lamentó profundamente esa situación y afirmó que no reconoce el comportamiento de su hermana, quien fue alcaldesa de Ica entre el 2019 y 2023.

“Estoy indignada, decepcionada y me da lástima porque existen mujeres que cambian todo lo que dijeron ellas mismas. Nadie la obligó a decir cosas que no quería” , dijo en otra entrevista para 'América Hoy’.

Además, en una de sus declaraciones más duras, Vela expresó temor por el futuro de su hermana si no toma medidas de protección. “Entonces, la veremos en su velorio. El que te pega una vez, te pega mil veces”, dijo a Willax.

Evelyn Vela a Carlos López: “No te escondas en la falda de mi hermana”

Además, Vela cuestionó el comunicado público emitido por Carlos López, donde este pidió disculpas por los hechos. “Que no se esconda debajo de las faldas de mi hermana. No hay justificación para la violencia. Estamos cansados de los agresores, de los que se hacen llamar hombres”, agregó.

Emma Mejía denunció brutales agresiones de su esposo Carlos López, cantante del Dúo Idéntico

Por su parte, Mejía emitió un comunicado negando haber retomado la relación con el cantante, quien durante la madrugada posterior al Día del Padre, la agredió en su vehículo propinándole puñetes en la cara y otras partes de su cuerpo.

Emma Mejía tras salir del Poder Judicial con presuntas señales de maltrato

“Estoy llevando terapia y solo pido que no intervengan terceras personas. No he vuelto con el señor Carlos López. El único vínculo que tendremos serán nuestros hijos”, afirmó.