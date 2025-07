El chef Giacomo Bocchio, recordado por su paso como jurado de “El gran chef famosos”, se encuentra en el ojo de la tormenta tras unas recientes declaraciones que hizo en su canal de YouTube, donde habló de la obesidad y señaló que “un líder no puede ser gordo”.

En el video publicado el pasado 2 de julio en el canal de YouTube de Giacomo Bocchio, se puede oír al chef tacneño hablar sobre la condición física de su madre y señalar que jamás la vio con sobrepeso. A partir de ahí, el chef hizo un comentario que ha despertado muchas críticas.

“Yo siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros”, dijo, notablemente convencido, Bocchio.

Giacomo Bocchio: “Un lider no puede ser gordo. pic.twitter.com/XonHuDV6nM — Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) July 5, 2025

Giacomo Bocchio se disculpa

Tras la polémica generada por sus comentarios sobre la obesidad, Giacomo Bocchio emitió un comunicado disculpándose con las personas que se sintieron ofendidas por lo que dijo.

“Amigos, en mi programa del 2 de julio en mi canal de YouTube hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí”, empezó diciendo Giacomo Bocchio.

Giacomo Bocchio emitió comunicado disculpándose por declaraciones sobre la obesidad. (Foto: Instagram)

Además, el chef resaltó que nunca tuvo intención de ofender a las personas, por el contrario, lo que él quería era “enfocarme en la disciplina y fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud. Yo también estoy en esa lucha. No pretendía atacar personas, sino despertar conciencias”.

“Este video es importante para mí porque la invitada es mi mamá”, agregó, asegurando que ha borrado la parte del video en donde señala que una persona con sobrepeso no puede ser un líder ideal.

Giacomo Bocchio emitió comunicado disculpándose por declaraciones sobre la obesidad. (Foto: Instagram)

“Hemos borrado esa sección para que el video permanezca con la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá en la salud de su familia. Muchas gracias”, puntualizó al final de su comunicado.