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"Wild Horse Nine" se estrena en cines en noviembre 2026. (Foto: Disney)
"Wild Horse Nine" se estrena en cines en noviembre 2026. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

El esperado tráiler de “Wild Horse Nine”, la nueva película escrita y dirigida por Martin McDonagh, ya se encuentra disponible. La cinta, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, llegará exclusivamente a los cines en noviembre de 2026 con una historia ambientada en uno de los momentos más tensos de la historia de Chile.

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