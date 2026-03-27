El esperado tráiler de “Wild Horse Nine”, la nueva película escrita y dirigida por Martin McDonagh, ya se encuentra disponible. La cinta, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, llegará exclusivamente a los cines en noviembre de 2026 con una historia ambientada en uno de los momentos más tensos de la historia de Chile.

La producción reúne nuevamente al aclamado director con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, tras el éxito de “Los espíritus de la isla”, película que recibió 9 nominaciones a los Premios Oscar.

Tráiler de “Wild Horse Nine”

¿De qué trata “Wild Horse Nine”?

La historia se desarrolla poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. En ese contexto político, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago hasta la Isla de Pascua por su jefe MJ (Steve Buscemi).

En medio de las icónicas estatuas de la isla, los dos socios —que arrastran un pasado oscuro— deberán enfrentarse a conspiraciones y tensiones políticas mientras intentan cumplir su misión.

Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando Chris entabla una relación con un grupo de estudiantes rebeldes, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, lo que podría poner en riesgo toda la operación en este remoto paraíso.

Un elenco de lujo liderado por John Malkovich y Sam Rockwell

“Wild Horse Nine” cuenta con un elenco internacional encabezado por John Malkovich, dos veces nominado al Oscar, y Sam Rockwell, ganador de la estatuilla por su actuación en “Tres anuncios por un crimen”.

A ellos se suman reconocidos actores como Steve Buscemi, además de Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, quienes interpretan a las jóvenes rebeldes que alteran el curso de la historia.

El reparto también incluye a Tom Waits, quien ya trabajó con McDonagh en “Siete psicópatas”, y Parker Posey, conocida recientemente por su participación en la serie “The White Lotus”.

Martin McDonagh regresa con una nueva historia tras “Los espíritus de la isla”

El proyecto marca un nuevo trabajo del director Martin McDonagh, cineasta responsable de películas aclamadas como “Escondidos en Brujas”, “Siete psicópatas”, “Tres anuncios por un crimen” y “Los espíritus de la isla”.

Con “Wild Horse Nine”, McDonagh vuelve a colaborar con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, consolidando una asociación creativa que ha dado lugar a varias producciones destacadas del cine contemporáneo.

¿Cuándo se estrena “Wild Horse Nine”?

La nueva película de Martin McDonagh se estrenará exclusivamente en cines en noviembre de 2026. Por ahora, el primer tráiler ya ofrece un vistazo al tono intrigante y político de esta historia ambientada en un escenario tan remoto como histórico.

Ficha técnica