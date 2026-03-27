La estabilidad del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao pende de un hilo tras la difusión de un polémico ampay del modelo en una despedida de soltero en Argentina. En medio de este torbellino mediático, la reconocida “Gringa de Gamarra” sorprendió a sus seguidores al abandonar el Perú el pasado 26 de marzo, optando por una distancia física que ha encendido las alarmas sobre una ruptura inminente. Mientras las redes sociales arden con especulaciones, la empresaria de 37 años abordó un avión mostrándose sonriente y tranquila, una actitud que muchos ven como una forma de protegerse de las críticas. Esta partida, documentada con fotografías desde las nubes, deja a la opinión pública cuestionando si el viaje responde a un retiro estratégico por negocios o si marca el inicio del fin de su unión, precisamente a las puertas de celebrar su primer aniversario de casados.

¿POR QUÉ LA EMPRESARIA DECIDIÓ ABANDONAR EL PAÍS EN ESTE MOMENTO?

Aunque la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no ha detallado su destino ni el objetivo exacto de su viaje, diversas fuentes sugieren que su salida del territorio nacional responde a compromisos laborales previamente agendados. Sin embargo, este movimiento ocurre en un punto de máxima tensión tras el ampay de su esposo Said Palao en la despedida de soltero de Francho Sierralta.

Alejandra Baigorria se fue de viaje en medio de polémica.

A pesar de la tormenta emocional, Baigorria se mostró con un semblante tranquilo en redes sociales, aunque previamente admitió ante las cámaras de Amor y Fuego: “Obviamente, estamos casados. Hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso”. Con estas palabras, la empresaria confirmó que la situación legal y sentimental de la pareja no se resolverá de la noche a la mañana.

¿CUÁL ES EL ESTADO EMOCIONAL DE ALEJANDRA SEGÚN SU ENTORNO CERCANO?

La aparente calma que Alejandra proyecta en sus fotos de viaje contrasta drásticamente con los testimonios de personas allegadas. Onelia Molina, por ejemplo, cuya expareja Mario Irivarren también estuvo involucrado en el ampay, reveló una faceta mucho más vulnerable de la empresaria, asegurando que se encuentra sumamente afectada y en busca de respuestas claras sobre lo sucedido en Argentina.

“Ella está desesperada, quiere pruebas… quería irse a Argentina y todo”, declaró Molina para ‘Magaly TV La Firme’, sugiriendo incluso que la “Gringa de Gamarra” estaría dispuesta a financiar una investigación propia para obtener evidencias contundentes. No obstante, Alejandra prefirió marcar distancia de estos comentarios externos.

¿HUBO UN REENCUENTRO ENTRE LA PAREJA ANTES DEL VIAJE?

Pese a la gravedad de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, la comunicación entre los esposos no parece haberse cortado del todo. Poco antes de dirigirse al aeropuerto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Said Palao y Alejandra Baigorria compartiendo un momento en la peluquería que ella administra. Este encuentro sugiere que, aunque el futuro de la relación es incierto, ambos están manteniendo un diálogo directo para gestionar la crisis.

Ante la insistencia de los reporteros por saber si perdonaría al modelo, ella evitó dar una respuesta final, dejando entrever que el tiempo será el factor determinante en su decisión, según informa Infobae.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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