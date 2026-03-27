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¿Huye del escándalo? Alejandra Baigorria viaja tras ampay de Said Palao | Foto: @alejandrabaigorria
¿Huye del escándalo? Alejandra Baigorria viaja tras ampay de Said Palao | Foto: @alejandrabaigorria
Por José Templo

La estabilidad del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao pende de un hilo tras la difusión de un polémico ampay del modelo en una despedida de soltero en Argentina. En medio de este torbellino mediático, la reconocida “Gringa de Gamarra” sorprendió a sus seguidores al abandonar el Perú el pasado 26 de marzo, optando por una distancia física que ha encendido las alarmas sobre una ruptura inminente. Mientras las redes sociales arden con especulaciones, la empresaria de 37 años abordó un avión mostrándose sonriente y tranquila, una actitud que muchos ven como una forma de protegerse de las críticas. Esta partida, documentada con fotografías desde las nubes, deja a la opinión pública cuestionando si el viaje responde a un retiro estratégico por negocios o si marca el inicio del fin de su unión, precisamente a las puertas de celebrar su primer aniversario de casados.

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