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¡Inesperado! Así se gana la vida Hugo García tras confirmar embarazo de Isabella Ladera | Foto: @hugogarcia
¡Inesperado! Así se gana la vida Hugo García tras confirmar embarazo de Isabella Ladera | Foto: @hugogarcia
Por José Templo

Tras dejar atrás las cámaras de la televisión peruana y establecerse en Miami, Hugo García atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida personal y profesional. El exintegrante de Esto es Guerra no solo se prepara para el desafío de la paternidad junto a la influencer venezolana Isabella Ladera, sino que ha redefinido por completo su fuente de ingresos lejos de los estudios de grabación. A pocos días de celebrar sus 32 años, el modelo rompió el silencio a través de sus plataformas digitales para aclarar las dudas de sus seguidores sobre su presente en el extranjero. Entre entrenamientos de alto rendimiento y la dulce espera de su pareja, el deportista reveló los ambiciosos proyectos que está gestando en Estados Unidos. Descubre a continuación cómo se gana la vida Hugo García y los curiosos efectos que el embarazo de Isabella está causando en su rutina diaria.

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