Tras dejar atrás las cámaras de la televisión peruana y establecerse en Miami, Hugo García atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida personal y profesional. El exintegrante de Esto es Guerra no solo se prepara para el desafío de la paternidad junto a la influencer venezolana Isabella Ladera, sino que ha redefinido por completo su fuente de ingresos lejos de los estudios de grabación. A pocos días de celebrar sus 32 años, el modelo rompió el silencio a través de sus plataformas digitales para aclarar las dudas de sus seguidores sobre su presente en el extranjero. Entre entrenamientos de alto rendimiento y la dulce espera de su pareja, el deportista reveló los ambiciosos proyectos que está gestando en Estados Unidos. Descubre a continuación cómo se gana la vida Hugo García y los curiosos efectos que el embarazo de Isabella está causando en su rutina diaria.

¿EN QUÉ TRABAJA ACTUALMENTE HUGO GARCÍA TRAS MUDARSE A ESTADOS UNIDOS?

Lejos de los concursos de competencia, el exchico reality ha volcado todo su esfuerzo al entorno digital y al alto rendimiento físico. Actualmente, su sustento principal proviene de su faceta como creador de contenido, aprovechando su alcance para establecer alianzas estratégicas con diversas marcas internacionales. Según explicó el propio Hugo, su carrera hoy se divide entre las redes sociales y su rol como atleta, específicamente en el ciclismo.

Sin embargo, sus ambiciones van más allá de ser un simple influencer. “Estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo”, admitió García, dejando entrever que prepara el lanzamiento de nuevos emprendimientos personales mientras se mantiene activo profesionalmente en el mercado estadounidense.

¿QUÉ EXTRAÑOS SÍNTOMAS ESTÁ EXPERIMENTANDO EL MODELO POR EL EMBARAZO DE ISABELLA LADERA?

A pesar de que Isabella es quien cursa el quinto mes de gestación, el deportista confesó que no es ajeno a los malestares típicos de esta etapa. Hugo sorprendió a su comunidad al revelar que padece de una sensibilidad extrema y un cansancio inusual que han alterado su ritmo de vida habitual. El modelo detalló que la lucha más difícil ha sido contra el hambre impulsiva, la cual pone a prueba su rigurosa disciplina deportiva.

Al respecto, el exguerrero compartió con humor su situación: “Tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa), aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más”. Esta condición ha hecho que dependa del apoyo constante de su pareja, quien se encarga de vigilar su plan alimenticio para asegurar que el futuro padre no pierda el enfoque en sus metas físicas, según informa La República.

¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA Y ISABELLA LADERA LA NOTICIA DE QUE SERÁN PADRES?

La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.

Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”