Susy Díaz revelará el resultado de prueba de paternidad en “El valor de la verdad”. (Foto: Instagram)
Susy Díaz revelará el resultado de prueba de paternidad en “El valor de la verdad”. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

volverá a sentarse en el sillón rojo de para revelar detalles poco conocidos de su vida. En un reciente adelanto del programa, la exvedtte y excongresista habló sobre la prueba de ADN a la que se sometió en Estados Unidos.

“Hablando con la verdad, yo ya vengo producida con mi peluca rubia”, empezó diciendo Díaz en un nuevo video compartido en las redes sociales del programa.

LEE: Pedro Loli anuncia demanda contra Leslie Moscoso por acusarlo de violencia

En el mismo clip, Susy Díaz aseguró que hablará sobre la prueba de ADN que se hizo en Estados Unidos para determinar quien es su verdadero padre.

“Voy a hablar algo que las redes están que me preguntan, he dado como primicia la prueba de ADN. Todo el mundo quiere saber cuál fue el resultado. No se lo pueden perder”, precisó Díaz en el video.

Como se recuerda, Susy Díaz se sometió a una prueba de ADN luego que su padre le confesara antes de morir que no era su progenitor biológico. La revelación la hizo en una pasada entrevista con “América Hoy”.

La exvedette es la próxima invitada de 'El valor de la verdad'. (Foto: Panamericana TV)
La exvedette es la próxima invitada de 'El valor de la verdad'. (Foto: Panamericana TV)
MÁS INFORMACIÓN: “El valor de la verdad”: Leslie Moscoso se quiebra tras contar detalles de su pasado en el sillón rojo

De esta manera, Susy Díaz se sentará nuevamente en el sillón rojo de “El valor de la verdad” este domingo 9 de noviembre, a partir de las 10 p.m. en Panamericana Televisión.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC