Susy Díaz volverá a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar detalles poco conocidos de su vida. En un reciente adelanto del programa, la exvedtte y excongresista habló sobre la prueba de ADN a la que se sometió en Estados Unidos.

“Hablando con la verdad, yo ya vengo producida con mi peluca rubia”, empezó diciendo Díaz en un nuevo video compartido en las redes sociales del programa.

En el mismo clip, Susy Díaz aseguró que hablará sobre la prueba de ADN que se hizo en Estados Unidos para determinar quien es su verdadero padre.

“Voy a hablar algo que las redes están que me preguntan, he dado como primicia la prueba de ADN. Todo el mundo quiere saber cuál fue el resultado. No se lo pueden perder”, precisó Díaz en el video.

Como se recuerda, Susy Díaz se sometió a una prueba de ADN luego que su padre le confesara antes de morir que no era su progenitor biológico. La revelación la hizo en una pasada entrevista con “América Hoy”.

La exvedette es la próxima invitada de 'El valor de la verdad'. (Foto: Panamericana TV)

De esta manera, Susy Díaz se sentará nuevamente en el sillón rojo de “El valor de la verdad” este domingo 9 de noviembre, a partir de las 10 p.m. en Panamericana Televisión.