Susy Díaz vuelve al sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar nuevos detalles de su vida, sus amores, su etapa en el Congreso y más. El conductor Beto Ortiz fue el encargado de dar a conocer la participación de la excongresista.

El adelanto publicado en las redes sociales de “El valor de la verdad” muestra Susy Díaz hablando del presunto amorío que tuvo con Vladimiro Montesinos durante su etapa como parlamentaria entre 1995 y 2000.

Fiel a su estilo, Susy Díaz llegó al programa de Beto Ortiz vestida con su clásico vestido rojo y su pronunciado maquillaje. No tuvo reparos en responder y bromear con todo lo que se le consultaba.

Susy Díaz regresa al sillón rojo con nuevas confesiones en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Asimismo, Susy Díaz también habló de un supuesto encuentro con el cantante Edgardo Armando Franco, más conocido como ‘El General’, con quien se habría encontrado en un conocido hotel de Lima.

En otro momento de la entrevista, Susy Díaz también se refirió a un presunto vínculo con el exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz. “Venía con un grupo de futbolistas”, respondió Díaz.

Entre estos y más detalles se revelarán en “El valor de la verdad” de Susy Díaz, que se emitirá este domingo 9 de noviembre a través de la señal de Panamericana Televisión.