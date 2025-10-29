La exparlamentaria Susy Díaz declinó finalmente postular como diputada al Congreso de la República con Somos Perú en las próximas elecciones generales del 2026, alegando “temas personales”.
A través de un video publicado en su cuenta en TikTok, Díaz Díaz agradeció la invitación que le formuló la presidenta de dicho partido, Patricia Li, pero anunció que no podrá postular.
“Quiero agradecer a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política, pero con mucha pena no voy a poder por temas personales y por el gran apoyo que siempre tengo de mis fieles seguidores”, expresó.
“Espero que me entiendan y comprendan”, agregó Susy Díaz, con lo cual su anunciada postulación no será tal.
Como se recuerda, Susy Díaz fue congresista de la república en el periodo legislativo comprendido entre 1995 y 2000. Se hizo famosa por hacer su campaña vestida con plumas y lentejuelas.
En aquella ocasión la entonces vedette postulo al Parlamento con el Movimiento Independiente Agrario (MIA). Fue la única representante de dicho partido que obtuvo una curul con 10 mil 280 votos.
Fue denunciada en el año 2000 por presuntamente recibir dinero para realizar un viaje a la ciudad de Arica, Chile, a fin de no asistir a la sesión del pleno que votaría el referéndum en contra de la ley de interpretación auténtica en 1998.
Por ello, en el 2009 el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, por supuestamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, así como pagar una reparación civil de S/200 mil.
Años después, en el 2023, la deuda fue finalmente anulada luego que la Fiscalía de la Nación no encontrara la presencia de dinero recibido por la red de corrupción de Montesinos Torres, tras varias investigaciones.
