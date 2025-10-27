Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Elecciones 2026: crispación en Avanza País ¿Cómo caminan las internas “competitivas” en siete partidos?
Elecciones 2026: crispación en Avanza País ¿Cómo caminan las internas “competitivas” en siete partidos?

Elecciones 2026: crispación en Avanza País ¿Cómo caminan las internas “competitivas” en siete partidos?

El viernes 31- de octubre- Día de la Canción Criolla y Halloween- vence el plazo para que los precandidatos presidenciales se inscriban para participar en las internas de sus agrupaciones. En Avanza País, por el momento, hay dos opciones: el conductor de televisión Phillip Butters y el excongresista César Combina. Aunque, en el partido del tren, un sector de la dirigencia busca que solo haya una lista.

