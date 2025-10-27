Elecciones 2026: crispación en Avanza País ¿Cómo caminan las internas “competitivas” en siete partidos?

Fuentes cercanas a la cúpula de Avanza País indicaron a El Comercio que la anunciada precandidatura de Combina-quien desde el 2010 ha vestido cinco camisetas políticas, entre ellas la del PPC, APP y Fuerza Popular-no procedería, porque se encuentra suspendido de su militancia.

Las mismas fuentes refirieron que el exparlamentario enfrenta una denuncia constitucional en el Congreso, presentada por el Fiscalía de la Nación, en la que se le imputa el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público ha señalado que hoy precandidato presidencial de Avanza País habría incrementado ilícitamente su patrimonio en S/ 472,868.67 y habría recibido abonos bancarizados de origen desconocido por S/ 948,063.

“Por esto, su militancia está suspendida, su precandidatura no procede y él no tiene el respaldo del partido. No sé a qué obedece su postulación. Su militancia no está activa y ya el área legal y el tribunal electoral tomarán medidas”, manifestaron.

Otras fuentes refirieron que un sector importante de la dirigencia prefiere que Butters corra solo en las internas y que no ven con buenos ojos la precandidatura de Combina, a raíz de la pesquisa fiscal que aún enfrenta.

“Yo no pongo las reglas de juego”

Butters, en comunicación con este Diario, dijo que él no tiene “ni la más mínima idea” de la propuesta del excongresista, al sostener que no conoce a los integrantes de la fórmula de su eventual oponente en las internas del partido del tren.

Y aunque el conductor de televisión afirmó que no se corre de Combina, remarcó que este debe cumplir con las formalidades exigidas por Avanza País y los órganos electorales.

“Obviamente, que no [me corro], pero él tiene que cumplir con las formalidades del partido, de la ONPE y del Jurado Nacional de Elección. [Una postulación en solitario] no es un tema de comodidad, yo no pongo las reglas de juego, la ley es la ley”, acotó Butters.

Por su parte, Combina explicó que él mismo solicitó la suspensión de su militancia, pero que desde hace algunos meses retomó su actividad partidaria. También rechazó las imputaciones del Ministerio Público en su contra.

Agregó que una suspensión que le impida ser precandidato presidencial solo procede si el tribunal de ética del partido impone la sanción, tras un proceso disciplinario.

“Yo le solicité al presidente del partido la suspensión de mi militancia para defenderme de la denuncia constitucional. Pero desde los últimos meses, yo estoy haciendo actividad partidaria. He defendido a Butters varias veces y ahí nadie dijo nada. Sé que hay intereses que quieren sacarme de carrera. Yo espero que me dejen competir”, manifestó.

“Butters no es mi enemigo”

Combina refirió que el conductor de televisión “no es su enemigo”, sino que él lo considera “un gran amigo” y destacó que coinciden “en muchas ideas”. “El tribunal electoral analizará la validez de cada precandidatura presidencial, mi fórmula ya está inscrita, no tenemos ningún impedimento. Y si hay un problema, nos defenderemos”, complementó.

La fórmula del excongresista la completan Julio Porras Mayta e Inés Chacón Alvarado. El primero fue parte del movimiento regional Combina Junín, que lideró el hoy precandidato presidencial de Avanza País. Incluso, postuló junto a Combina al Gobierno Regional de esa localidad del centro del país, bajo el símbolo de Fuerza Popular. Solo lograron el 9,79% de los votos.

Chacón Alvarado es militante del partido del tren desde junio de 2024. Antes tuvo un paso fugaz por Sálvemos al Perú (entre marzo y mayo del año mencionado) y también estuvo afiliada a Somos Perú, entre agosto de 2006 y abril de 2022.

Al ser consultado sobre qué diferencia su propuesta de la de Butters, Combina respondió que el conductor de TV representa “una propuesta muy pro establishment y que representa una visión del CEN del partido, de los liderazgos limeños y parlamentarios. Mi propuesta es de las bases y provinciana. Y nos vamos a someter a la decisión de los delegados”, subrayó.

El exparlamentario adelantó que no intentará ser precandidato a la lista del Senado ni diputados de Avanza País.

Las otras internas “competitivas”

Además de Avanza País, si es que no se retira la precandidatura de Combina, son otras las seis agrupaciones tendrán elecciones internas competitivas para designar a su candidato presidencial. Se trata de Acción Popular, Partido Aprista, Partido Morado, Primero la Gente, Juntos por el Perú y la alianza Venceremos (conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú) [ver recuadro].

En Acción Popular hay seis precandidatos presidenciales, según informó el presidente del partido de la lampa, Julio Chávez, a El Comercio.

“En Acción Popular hay una real democracia interna, hay competencia. Entonces, el partido es uno de verdad, con infraestructura, bases y con 290 mil militantes. Se va a vivir una bonita competencia. Y no creo que esto afecta la unidad, la democracia interna fortalece la unidad. Si no soy yo el elegido, respaldaré a quien obtenga el respaldo y espero lo mismo”, dijo Chávez, quien es uno de los postulantes.

El exalcalde de San Martín de Porres anunció que el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, que intentará ser el candidato presidencial acciopopulista, también encabezará la lista al Senado del partido de la lampa.

En el Partido Aprista se vive una situación particular: tiene 15 precandidatos a la presidencia. Uno de ellos es el ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén, quien rechazo que la amplitud de opciones significa una fragmentación en la Casa del Pueblo.

“Somos el único partido que por voluntad propia está realizando una elección interna ‘un militante, un voto’. La fórmula ganadora será legitimada por los 44 mil militantes. Nosotros no somos como esos partidos que funcionan como una membresía o empresa, donde solo le consultan a 20 o 30 delegados”, subrayó.

En Primero la Gente, los precandidatos son la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello y Miguel del Castillo.

Del Castillo, en diálogo con este Diario, indicó que esta semana será decisiva, porque está en conversaciones con Pérez Tello para formar una lista única. Agregó que en la plancha de la también excongresista está Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza de la PCM y ex jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia al inicio del gobierno de Dina Boluarte.

Tras la sentencia, en primera instancia, al congresista Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) de 15 años de prisión por afiliación al grupo terrorista Sendero Luminoso, en su agrupación se perfila como precandidato Ronald Atencio. El abogado competiría con Guillermo Alanoca (Nuevo Perú) por la nominación presidencial de la alianza Venceremos.

Fuentes cercanas a la cúpula de Voces del Pueblo refirieron que Bermejo, tras conocer que iría a prisión, le solicitó a Atencio, secretario general de la agrupación de izquierda, que sea el postulante. Añadieron que un sector de la coalición no siente que Alanoca pueda representar y congregar el voto del sur del país, donde estaría su principal bolsón.

Otras fuentes indicaron que Nuevo Perú- agrupación fundada por la excandidata presidencial Verónika Mendoza-ha propuesto que la actual parlamentaria Sigrid Bazán sea la cabeza de lista de la alianza para el Senado en Lima.

Las mismas fuentes señalaron que Mendoza no integrará la fórmula presidencial de la coalición y que depende de su partido y de ella si postula al Senado en el Cusco.