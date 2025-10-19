Beto Ortiz reveló que “El valor de la verdad” llegará a su fin próximamente. En una reciente entrevista con el diario Trome, el conductor de televisión reveló que el futuro del programa está dicho y también se refirió a su continuidad en Panamericana Televisión ahora que cambiaron de dueños.

En la conversación con el citado medio, el presentador de televisión aclaró que todavía no tiene previsto que sucederá con él en 2026, pero si reveló que “El valor de la verdad” solo se emitirá hasta diciembre de este año.

“No tengo claro qué haré el próximo año. ‘El valor de la verdad’ se acaba en diciembre”, aseguró Beto Ortiz.

Conductor tendrá una emisión especial de 'EVDLV' para este domingo 12 de octubre.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de continuar en Panamericana Televisión ahora que el canal tiene nuevos dueños. Según dijo, todavía no ha renovado contrato, pero él quiere seguir haciendo televisión y periodismo.

“Eso tienes que preguntarle a ella (Susana Umbert, nueva accionista de Panamericana Televisión). Yo quiero seguir haciendo televisión y periodismo. ‘El valor de la verdad’ se termina este año y, seguramente, surgirán más proyectos en 2026”, precisó.

Beto Ortiz retoma el formato "El valor de la verdad" luego de seis años.(Foto: Julio Reaño) / Julio Reaño

Como se sabe, Panamericana Televisión fue vendido al grupo minero Paltarumi y Susana Umbert se convirtió en accionista del canal. En su primera declaración, la recordada productora aseguró que busca recuperar el nivel de la ‘Esquina de la televisión’.