Por Redacción EC

Tras la salida de Beto Ortiz de Panamericana Televisión, se confirmó que el presentador de noticias Martín Pomar asumirá la conducción del programa que hasta hace poco estuvo liderado por el reconocido periodista. La decisión marca el inicio de una nueva etapa para el espacio televisivo, que ahora tendrá un nuevo rostro al frente de su conducción. El cambio ya fue oficializado por la casa televisora. La desvinculación de Ortiz respondió a una decisión estrictamente personal. Aunque la renovación de su contrato estaba prácticamente acordada e incluso el documento ya se encontraba listo para su firma, el periodista optó por no continuar. Consideró que había llegado el momento de cerrar ese ciclo profesional y emprender nuevos desafíos fuera de la señal de Panamericana. Asimismo, quiere retomar su labor periodística.