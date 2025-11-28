El remix de “Piola de Flow”, interpretado por Emil en colaboración con Lorduy escaló al puesto número 2 del ranking nacional de Spotify en tiempo récord, consolidándose como uno de los ascensos más rápidos dentro de la escena urbana local.

El éxito del remix destaca aún más porque ha logrado superar en reproducciones a géneros profundamente arraigados en el país, como la cumbia, la salsa, el pop y el merengue. La canción se ha posicionado por encima de las tendencias tradicionales que habitualmente lideran el consumo musical del público peruano.

Asimismo, “Piola de Flow” ha superado lanzamientos de artistas globales como Shakira y Maluma, demostrando su fuerza en plataformas digitales. Este posicionamiento confirma el creciente impacto de la colaboración entre Emil y Lorduy.

EMIL y Lorduy

La alianza entre ambos artistas ha dado como resultado un remix con una conexión inmediata con el público. La propuesta fusiona estilos urbanos de Perú y Colombia, potenciados por la experiencia de Lorduy, exintegrante de Piso 21, y por el enfoque moderno y competitivo de Emil dentro del pop urbano latino.

Una de las claves del éxito del tema es su letra fresca, directa y juvenil, que refleja una actitud urbana fácil de recordar y compartir.

Este nuevo hito marca otro momento importante en la carrera de Emil durante el 2025, año en el que ha continuado expandiendo su presencia con temas como “Chat GPLove”, “Tokio” y “Si Quieres Volver”.