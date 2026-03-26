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Emil anunció el estreno de “Round 2: Fue culpa del verano”. (Foto: Difusión)
Emil anunció el estreno de “Round 2: Fue culpa del verano”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante peruano Emil anunció el estreno de “Round 2: Fue culpa del verano”, su nuevo EP que continúa la historia musical iniciada con “Round 1: El verano pega duro”. Este lanzamiento ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y refuerza la lucha del artista nacional por seguir sonando a nivel internacional.

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