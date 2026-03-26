El cantante peruano Emil anunció el estreno de “Round 2: Fue culpa del verano”, su nuevo EP que continúa la historia musical iniciada con “Round 1: El verano pega duro”. Este lanzamiento ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y refuerza la lucha del artista nacional por seguir sonando a nivel internacional.

Con esta nueva entrega, el cantante amplía el universo narrativo de su propuesta, apostando por una estética fresca y conectada con las experiencias del público joven.

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En “Round 2: Fue culpa del verano”, Emil explora el lado más intenso de la temporada. A través de tres canciones, el artista convierte historias de fiesta, encuentros inesperados y noches sin fin en una propuesta musical cargada de ritmo y emoción.

Emil reafirma su crecimiento dentro de la música urbana peruana. (Foto: Difusión)

El EP incluye “Veintipico”, un tema que retrata la atracción y la intensidad de un encuentro espontáneo; “En Tu City”, que gira en torno a una relación prohibida que revive en cada reencuentro; y “2x2”, una historia de seducción que se desarrolla en una exclusiva discoteca.

Cada canción forma parte de un concepto mayor en el que el verano se convierte en el hilo conductor. Así, Emil plantea una narrativa donde cada ‘round’ representa una nueva etapa de esta simbólica experiencia.

Con este lanzamiento, Emil reafirma su crecimiento dentro de la música urbana peruana, consolidándose como una de las figuras emergentes más destacadas de la escena local.

En “Round 2: Fue culpa del verano”, Emil explora el lado más intenso de la temporada. (Foto: Difusión)

Asimismo, Emil también viene abriéndose camino en la música y en la televisión peruana como competidor de los ‘guerreros’ en el reality “Esto es guerra”, donde a diario se enfrenta a participantes consagrados del programa.