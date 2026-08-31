Mafe Sin R, querida influencer y rostro de Zaca TV, da un nuevo paso en su faceta artística al incursionar en un videoclip musical. La creadora de contenido protagoniza, junto a su pareja, Samantha, “Un Error?”, el nuevo sencillo de Emil, que ya se encuentra disponible desde el 27 de agosto en plataformas digitales.

Para Mafe Sin R, esta participación representa una nueva experiencia frente a las cámaras, esta vez como parte de una propuesta musical. A través de distintas escenas junto a Samantha, ambas recrean momentos de cercanía que acompañan la pregunta central del tema: cuando existe una conexión genuina entre dos personas, ¿realmente puede considerarse un error?

“Cuando Emil me propuso participar en su videoclip, no dudé en aceptar porque he escuchado su música y me parece muy chévere. Él, como persona, también lo es. Además, que nos haya llamado a Samantha y a mí para estar en el videoclip me pareció algo muy lindo. Nunca había visto una pareja de chicas en el videoclip de un cantante peruano; me pareció algo diferente, salir de lo habitual, ya que normalmente los videoclips muestran parejas heterosexuales. Así que pensé: «Wow, está apostando por nosotras». Por supuesto dije que sí”, señaló Mafe Sin R.

La producción audiovisual fue grabada en Medellín, Colombia, uno de los principales escenarios de la música urbana latina, y presenta a Mafe y Samantha como protagonistas de una historia marcada por la conexión, la complicidad y los sentimientos que surgen entre dos personas.

“Cuando nos enteramos de que sería en Medellín, fue una locura, porque Samantha y yo nunca habíamos salido del país juntas. Salir del país para actuar en un videoclip fue increíble. La verdad es que la pasamos muy bien. El equipo de Emil fue increíble, todos muy talentosos. Samantha y yo nos sentimos muy cómodas. La canción nos encantó, es muy pegadiza”, agregó la influencer.

La producción estuvo a cargo de Maya y Solid. La propuesta combina sonidos urbanos con influencias pop y una sensibilidad melódica inspirada en referentes internacionales, pero llevada al estilo propio del artista peruano.

El videoclip fue concebido para reforzar la historia que plantea “Un Error?”, una canción que aborda aquellas relaciones que, aunque puedan parecer equivocadas desde afuera, tienen sentido para quienes las viven. La presencia de Mafe y Samantha permite llevar esa idea a una narrativa cercana, con momentos de complicidad que reflejan la conexión entre sus personajes.

“Me siento feliz de ser parte de este proyecto. Espero que a la gente le guste tanto el videoclip como la canción. Estoy muy agradecida por la oportunidad, con Emil y con todos, y por darnos esta visibilidad a la comunidad”, dijo.

Con esta participación, Mafe Sin R amplía su experiencia en el mundo audiovisual y se convierte en uno de los rostros centrales de “Un Error?”. El videoclip acompaña el lanzamiento de la canción. Ambos proyectos llegan al público a través de las plataformas digitales.