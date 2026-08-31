La producción estuvo a cargo de Maya y Solid. La propuesta combina sonidos urbanos con influencias pop. (Foto: Difusión)
La producción estuvo a cargo de Maya y Solid. La propuesta combina sonidos urbanos con influencias pop. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Mafe Sin R, querida influencer y rostro de Zaca TV, da un nuevo paso en su faceta artística al incursionar en un videoclip musical. La creadora de contenido protagoniza, junto a su pareja, Samantha, “Un Error?”, el nuevo sencillo de Emil, que ya se encuentra disponible desde el 27 de agosto en plataformas digitales.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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