El cantante Emil inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”, un proyecto compuesto por tres canciones que exploran el amor, la conexión y las experiencias intensas propias de la temporada.

Este primer capítulo forma parte de una narrativa dividida en dos entregas, donde el concepto del combate se traslada al terreno emocional. A través de sus letras, el artista apuesta por la honestidad y convierte vivencias personales en historias cercanas al público.

En el plano musical, el EP se mueve dentro del urbano romántico, combinando sonidos actuales con letras directas que hablan de deseo, nostalgia y decisiones impulsivas que surgen en medio del verano.

Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”. (Foto: Instagram)

El trabajo incluye los temas “Qué rico besarte”, “Discúlpame” y “Borrachos”, canciones que construyen el hilo narrativo de esta primera etapa y muestran la evolución artística del intérprete.

El lanzamiento llega acompañado de material audiovisual que refuerza la propuesta conceptual y marca una nueva fase en la identidad musical de Emil, enfocada en relatos cotidianos y emocionales.

“Round 1: El verano pega duro” abre el camino hacia Round 2, previsto para los próximos meses, con el que el artista continuará desarrollando esta historia sonora basada en emociones intensas.