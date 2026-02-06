Escuchar
(2 min)
Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”. (Foto: Instagram)

Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”. (Foto: Instagram)
Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante Emil inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”, un proyecto compuesto por tres canciones que exploran el amor, la conexión y las experiencias intensas propias de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”
Música

Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
Historias

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país

Bad Bunny en el Super Bowl: El sapo Concho alza su voz como cartel de protesta en contra de ICE
Música

Bad Bunny en el Super Bowl: El sapo Concho alza su voz como cartel de protesta en contra de ICE

Bad Bunny asegura que su show en el Super Bowl LX “será una gran fiesta”
Música

Bad Bunny asegura que su show en el Super Bowl LX “será una gran fiesta”