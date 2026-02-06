Emil anuncia el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”

El cantante Emil inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de su EP “Round 1: El verano pega duro”, un proyecto compuesto por tres canciones que exploran el amor, la conexión y las experiencias intensas propias de la temporada.
