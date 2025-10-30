El cantante peruano Emil se alista para ofrecer un espectáculo único el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores. En esta esperada presentación compartirá escenario con la influencer Milenka Nolasco y con el artista colombiano Lorduy, reconocido por su paso por el grupo Piso 21.
Durante el show, Emil presentará “Piola de Flow Remix”, su más reciente colaboración junto a Lorduy, además de un repertorio renovado con sus lanzamientos más recientes.
LEE: Emil se muestra optimista con la gran acogida internacional de su tema “Si quieres volver”
Actualmente, Emil se encuentra totalmente enfocado en su carrera, viajando constantemente entre México y Colombia, países donde su propuesta ha sido recibida con entusiasmo por la crítica y el público.
La velada contará también con la participación especial de Milenka Nolasco, reconocida influencer que incursiona con fuerza en la música. Junto a Emil, promete una presentación vibrante y llena de complicidad sobre el escenario.
Por su parte, Lorduy llega desde Colombia para compartir con Emil una noche que celebrará la unión musical entre ambos países. Conocido por su estilo que mezcla R&B, hip hop y pop urbano, el cantante aportará su toque distintivo al show, haciendo de esta colaboración un encuentro artístico de alto nivel.
MÁS INFORMACIÓN: Emil regresa a la escena musical con el estreno de “Si quieres volver”
Emil se presentará este 13 de noviembre en Lumma de Miraflores. Las entradas están disponibles en Vaope.
TE PUEDE INTERESAR
- Pietro Sibille vuelve al cine tras superar su proceso de rehabilitación: “Es una etapa cerrada”
- Magaly Medina cuestiona constantes enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva
- Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe estrenan nuevo programa, pero TikTok bloquea su live
- “Yo soy”: Imitadora de Mon Laferte se ganó la aprobación del jurado con su imitación
- Leslie Moscoso participará en ‘El Valor de la Verdad’ con estremecedoras confesiones: “Le pido perdón a mi hija”
Contenido sugerido
Contenido GEC