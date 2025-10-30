El cantante peruano Emil se alista para ofrecer un espectáculo único el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores. En esta esperada presentación compartirá escenario con la influencer Milenka Nolasco y con el artista colombiano Lorduy, reconocido por su paso por el grupo Piso 21.

Durante el show, Emil presentará “Piola de Flow Remix”, su más reciente colaboración junto a Lorduy, además de un repertorio renovado con sus lanzamientos más recientes.

Actualmente, Emil se encuentra totalmente enfocado en su carrera, viajando constantemente entre México y Colombia, países donde su propuesta ha sido recibida con entusiasmo por la crítica y el público.

Emil estrena ‘ChatGPLove’ con la participación de Milenka Nolasco en su videoclip

La velada contará también con la participación especial de Milenka Nolasco, reconocida influencer que incursiona con fuerza en la música. Junto a Emil, promete una presentación vibrante y llena de complicidad sobre el escenario.

Por su parte, Lorduy llega desde Colombia para compartir con Emil una noche que celebrará la unión musical entre ambos países. Conocido por su estilo que mezcla R&B, hip hop y pop urbano, el cantante aportará su toque distintivo al show, haciendo de esta colaboración un encuentro artístico de alto nivel.

Emil muestra complicidad con la influencer Milenka Nolasco en el videoclip de su nuevo tema “ChatGPLove”. (Foto: Instagram)

Emil se presentará este 13 de noviembre en Lumma de Miraflores. Las entradas están disponibles en Vaope.