El cantante Emil sigue reforzando su carrera internacional y recientemente se mostró feliz por el impacto que ha tenido su tema “Si quieres volver”, que ya suena en las principales radioemisoras de países como Colombia, México, Ecuador y Perú.

El joven artista, conocido como Emil, La Causa, agradeció el respaldo de sus seguidores y celebró la gran acogida que tiene su nuevo tema.

“Estoy sorprendido y muy agradecido por el respaldo que me están dando tanto mis seguidores de siempre como los nuevos fans. Esta canción se ha convertido en una de las favoritas y eso me emociona mucho”, dijo Emil.

Hace algunos días, el artista visitó México, donde fue recibido con entusiasmo por la prensa y sus seguidores. Actualmente, se encuentra en Colombia en plena gira promocional y, además, ya está trabajando en nueva música.

“Si quieres volver” fue escrito en Miami, en colaboración con los reconocidos compositores Erick Pablo y Sir Boss, y producido por Zetto, una figura en ascenso de la escena musical latina.

Hasta el momento, el tema ya ha superado las 100 mil reproducciones en YouTube, mientras que en plataformas como Spotify, iTunes, Amazon Music los números siguen creciendo.

Cabe resaltar que Emil volverá pronto a Perú para ser parte del All Music Fest, evento urbano que contará con la participación de artistas internacionales como Beéle, Luar La L y Dj Marco Acevedo. El show se llevará a cabo el sábado 30 de agosto en Arena Monumental del Estadio Monumental de Ate. Las entradas están a la venta en Joinnus.