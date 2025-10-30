Tras el fin definitivo de “Good Time”, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe decidieron iniciar un nuevo proyecto en TikTok, el cual llamaron “La Manada”. Si bien su debut estaba siendo visto por más de 17 mil espectadores, la plataforma bloqueó su live por un presunto incumplimiento de sus normas.
Como parte de su nuevo inicio, los exconductores de “Good Time” decidieron emprender un nuevo reto en las plataformas digitales, marcando su debut en TikTok; sin embargo, la plataforma bloqueó su primer live de forma intempestiva.
Al notar que su live había sido bloqueado, Laura Spoya no pudo contener las lágrimas frente a esta medida de TikTok, mientras que su equipo improvisaba alternativas para mantener el contacto con su público.
“Gente, han baneado mi cuenta... ¿a dónde vamos a transmitir?”, dijo la exreina de belleza, quien se mostró bastante afectada por lo sucedido.
Pese al desafortunado incidente, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe aseguraron que se mantendrían juntos en el proyecto y agradecieron el apoyo que han recibido de parte de sus seguidores.
Cabe resaltar que la suspensión de la cuenta de TikTok estaría relacionada con restricciones de contenido de la plataforma, pero no se descarta que podría tratarse también de denuncias masivas por parte de usuarios.
