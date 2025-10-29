Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, aterrizó en Argentina para unirse a las grabaciones de la segunda temporada del reality show “Los Tinelli”, que exhibe la vida del presentador argentino Marcelo Tinelli y su familia.

El propio Tinelli confirmó la presencia de su suegra en Buenos Aires a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Llegó mi suegra Marta. Muy divertida comida con Milett”, escribió el empresario junto a una fotografía donde se les ve compartiendo en una reunión que formaría parte de las escenas del programa.

Marcelo Tinelli subió una foto junto a Milett Figueroa y Martha Valcárcel

El viaje de Valcárcel a Argentina ocurre poco después de que Tinelli y sus hijas visitaran Perú, donde grabaron parte del contenido del reality entre Lima y Cusco.

Durante el viaje a Perú, se generó controversia mediática luego de que las hijas del conductor, Candelaria y Micaela Tinelli, bromearan sobre una supuesta “brujería” o “macumba” que habría realizado la madre de Milett.

Marcelo también se refirió al tema, mencionando que se había dicho que Doña Martita, como la conocen, era una “brujita blanca”.

A pesar de los rumores, la matriarca peruana se une al proyecto de Prime Video, que mostrará su entorno íntimo y la interacción con la familia Tinelli. El reality, con escenas grabadas en Perú, estaría por estrenarse a fines de 2025.

Marcelo Tinelli junto a su familia y Milett Figueroa en Machu Picchu

