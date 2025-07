La polémica entre Bruno Agostini y Milett Figueroa sumó un nuevo capítulo con la contundente aparición de Doña Martha, madre de la actriz, quien respondió sin rodeos a las recientes declaraciones del modelo español.

En ‘El Valor de la Verdad’, Agostini aseguró que Milett le fue infiel con Pablo Heredia, revelando aspectos hasta ahora desconocidos de su vínculo con la artista.

El modelo español aseguró en El Valor de la Verdad que Milett le fue infiel con Pablo Heredia. (Foto: Captura/EVDLV)

Sin embargo, Doña Martha no se quedó callada. Este 1 de julio, durante una entrevista en Amor y Fuego, desestimó por completo las afirmaciones del español: “No me molesta, que Dios lo bendiga. Por eso esos niños hasta ahorita no están en nada” , expresó con firmeza, dejando claro que tanto Agostini como Heredia no representan nada importante para la vida de su hija.

Más adelante, fue aún más tajante al cuestionar los motivos detrás de las declaraciones: “Si dijo eso es porque es un individuo que de repente tiene algún problema psicológico o qué sé yo ”, sugiriendo que Agostini podría estar buscando atención o protagonismo.

La madre de Milett Figueroa defendió a su hija y aseguró que el pasado no afecta su presente ni su relación actual. (Foto: Redes sociales)

Doña Martha también defendió la estabilidad emocional y la vida actual de Milett, quien, según ella, no se ve afectada por los escándalos del pasado: “Hoy en día que tiene ella una relación, ¿en qué afecta o para qué le sirve? A ellos, quizás, porque reviven, se despiertan personas que no existen, pero a ella no”, añadió, minimizando el impacto de las declaraciones.

Finalmente, reiteró que no se prestará al juego mediático: “Si fue cierto o fue mentira, a nadie le importa. Tú no tienes por qué andar ventilando con quién estuviste”, dijo, cerrando así cualquier posibilidad de darle más protagonismo a los ex de su hija.