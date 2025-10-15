El periodista argentino Sebastián Perelló, conocido como Pampito, afirmó que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no sería auténtica, sino una exigencia comercial impuesta por Amazon Prime Video para el ‘reality’ "Los Tinelli".

Por ello, en declaraciones para 'Magaly TV: La Firme’, Perelló comentó que la pareja estaría separada desde hace tiempo. Sin embargo, habrían reavivado su vínculo exclusivamente por un compromiso contractual con la producción del programa.

“La información que me llega desde Amazon es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron solo por la serie. No se aguantan más, ni Tinelli la soporta a Milett, ni Milett lo aguanta a él” , detalló.

A su vez, el reportero argentino sostuvo que Amazon habría establecido cláusulas contractuales que obligan a los participantes a seguir actuando como pareja mientras continúan las grabaciones del programa.

“No pueden sostener más esta mentira. Todo lo paga Amazon, incluso los vuelos. Les dijeron: ‘Ustedes tienen que cumplir el contrato, terminar de grabar la serie y luego hagan lo que quieran’”, añadió.

Según el periodista, la plataforma estaría financiando los traslados y logística de Marcelo, Milett y su familia, siempre bajo la condición de que mantengan la apariencia de una relación amorosa para los fines promocionales del show.

Por su parte, Tinelli, visiblemente incómodo, desmintió las especulaciones, asegurando que su romance con la modelo peruana no es una estrategia publicitaria.

“Yo no necesito aclarar nada, ¿qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos” , respondió.

Argentino responde tras críticas por su relación con Milett Figueroa. (Foto: Amor y fuego)

Es importante señalar que Marcelo Tinelli, junto a sus hijos y Milett, viajó a Perú para grabar escenas de la segunda temporada de Los Tinelli. Durante su estancia, recorrieron Cusco y visitaron el imponente Machu Picchu. Actualmente, el rodaje finalizó y la pareja se ha despedido.

Marcelo Tinelli junto a su familia y Milett Figueroa en Machu Picchu