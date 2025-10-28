Tras confirmarse de forma sorpresiva el fin de “Good Time”, los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se reunieron y compartieron un mensaje a su “manada” a través de las redes sociales.

A través de sus redes sociales, los conductores de “Good Time” compartieron un video en el que agradecieron a sus seguidores por el apoyo recibido durante los nueve meses que duró el proyecto digital.

“Bueno manada… se apagaron las luces y se bajó el telón, pero qué buena función nos mandamos, ¿no? Nos reímos, lloramos, nos peleamos, nos amistamos, nos acompañamos, nos apoyamos, pero por encima de todo ‘siempre la ca…’”, escribieron en su mensaje.

“Gracias por estar ahí en cada etapa, en cada historia y en cada locura. Hoy nos toca cerrar este capítulo, pero lo vivido con esta manada no lo borra nadie. Gracias por el apoyo, por el cariño, por acompañarnos cada mañana y por aceptamos tal y como somos. La manada, siempre firme en cada funada, en las buenas, en las malas y en las peores, pero siempre juntos”, añadieron en su mensaje de despedida.

¿Por qué cerraron Good Time?

José Rodríguez, más conocido como ‘Pelao’, fue el encargado de anunciar que “Good Time” no seguirá. Según explicó, el fin del popular programa se da por el inicio de una nueva fase del canal “Todo Good”.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe rompen su silencio tras el cierre de “Good Time”. (Foto: Instagram)

“Es una nueva fase del canal ‘Todo Good’. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de Good Time van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose”, aseguró el popular ‘Pelao’.