En medio del creciente fenómeno del streaming en vivo, los programas peruanos transmitidos por YouTube se han convertido en una de las principales opciones de entretenimiento e información para miles de usuarios. Un ranking publicado el 22 de agosto de 2025 reveló cifras que confirman el dominio de algunos espacios que ya son favoritos del público.

Los resultados, medidos a partir de la audiencia en tiempo real, muestran un panorama variado donde predominan los magazines y las transmisiones deportivas, aunque los noticieros digitales también reclaman su espacio. A continuación, te contamos qué revela el ranking.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS QUE LIDERAN EL RANKING?

El informe de DATA Tube LATAM coloca en lo más alto a Good Time, transmitido por el canal Todo Good, que alcanzó un promedio de 14,936 espectadores en vivo. Muy cerca se ubica Habla Good, del mismo canal, con 12,860 espectadores, consolidando así el dominio absoluto de esta casa de contenidos. En la tercera posición aparece Ouke, conducido por Carlos Orozco, que logró reunir a 11,493 usuarios conectados simultáneamente, confirmando la fidelidad de su comunidad digital.

La lista continúa de la siguiente manera:

Brutalidad Política | Canal ‘El Diario de Curwen’, con 8,988 espectadores.

| Canal ‘El Diario de Curwen’, con 8,988 espectadores. Nadie Se Salva | Canal ‘Carlos Orozco’, con 6,898 espectadores conectados en simultáneo.

| Canal ‘Carlos Orozco’, con 6,898 espectadores conectados en simultáneo. Doble Punta | Conducción de Horacio Zimmermann, especializado en deportes, con 5,483 espectadores en promedio.

| Conducción de Horacio Zimmermann, especializado en deportes, con 5,483 espectadores en promedio. A Presión Radio | Canal ‘A Presión’, con 4,612 usuarios activos durante la transmisión.

| Canal ‘A Presión’, con 4,612 usuarios activos durante la transmisión. Beo Noticias | Canal ‘Carlos Orozco’, con 3,634 seguidores en vivo.

| Canal ‘Carlos Orozco’, con 3,634 seguidores en vivo. Aka Fanodric | Canal ‘Aka Fanodric’, que cerró el top con 3,470 espectadores promedio y un destacado 43.2% de engagement.

¿POR QUÉ “DOBLE SENTIDO” NO SE CONSIDERA DENTRO DEL TOP PRINCIPAL?

Aunque figura con 8,941 espectadores promedio, el programa “Doble Sentido”, de TVMOS+, fue marcado con una bandera roja. Según el reporte, presentó “fluctuaciones sospechosas de audiencia en vivo, con posible presencia de bots o conductas no orgánicas”. Debido a esto, se decidió apartarlo del conteo oficial, pese a las cifras registradas.

¿QUÉ CATEGORÍAS SON LAS MÁS POPULARES EN EL STREAMING PERUANO?

El ranking evidencia que los magazines digitales concentran gran parte de la audiencia. De hecho, los tres primeros lugares (Good Time, Habla Good y Ouke) pertenecen a este formato. Sin embargo, los espacios deportivos también han conseguido un papel clave, con programas como Doble Punta, A Presión Radio y Aka Fanodric.

Por otro lado, el género noticias mantiene su relevancia, destacando Brutalidad Política y Beo Noticias, que lograron altos niveles de engagement pese a no liderar en número de espectadores.

¿QUIÉN DESTACA POR SU ENGAGEMENT CON EL PÚBLICO?

Si bien Todo Good lidera en audiencia, el mejor desempeño en interacción lo consiguió El Diario de Curwen con Brutalidad Política. Su engagement superó el 54%, un indicador que revela la fuerza de la comunidad que respalda este espacio de análisis político.

En esa misma línea, Habla Good alcanzó un 45.9% de participación, confirmando que su público no solo mira, sino que también interactúa activamente. Otro caso llamativo es el de Aka Fanodric, que con cifras más modestas en espectadores, alcanzó un 43.2% de engagement, posicionándose como uno de los programas con mayor respuesta proporcional de sus seguidores.