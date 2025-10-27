Cada vez es más común que la señal abierta en televisión vaya quedando de lado por YouTube. Debido a la gran variedad que ofrece su parrilla, dicha plataforma ha provocado que miles de personas la prefieran por encima de cualquier otra opción. En este contexto, en las últimas horas se conoció que Good Time, uno de los programas con más fanáticos en Perú, no seguirá, lo que provocó el desconcierto de sus seguidores.

Good Time de Laura Spoya, Mario Irrivarren y Gerardo Pe no va más en Habla Good: esta es la razón

“Esta fase del canal requería algunos nuevos compromisos y parte de esos compromisos, con el proyecto de Good Time, van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Les doy gracias, porque Good Time ha sido gran parte de este año y gran parte del proyecto. Les deseo todo lo mejor en lo que sea que hagan”, dijo en el popular ‘Pelao’ en primera instancia.

“Para mí ha sido increíble conocerlos, personalmente y fuera de cámaras. Sé que puede decir una noticia difícil de asimilar. Han sido parte importante del canal, por lo que solo reitero darles las gracias y desearles lo mejor. Nosotros vamos a seguir tratando de seguir haciendo cosas”, agregó el conocido personaje de redes sociales.

¿Cuánto ganaba Mario Irivarren en podcast “Good Time”? Esto declaró el ‘chico reality’

Mario Irivarren fue uno de los conductores de “Good Time”, desde donde tuvo mayor repercusión cada cosa que comentaba o realizaba. En esa oportunidad, cierto revuelo generaron las expresiones vertidas por el ‘chico reality’ durante diálogo concedido a Edson Dávila, y esto luego de confesar que junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, el podcast fluye bastante bien recordando haber aceptado proyecto donde el dinero nunca fue impedimento.

“Nos está yendo muy bien y me siento realmente contento”, le expresó Mario Irivarren en principio, y acerca de un “Good Time” por el cual le pagan salario “casi simbólico” ya que “mi contrato con el canal del ‘Pelao’ es un sueldo muy bajo”.

Resaltando que haber aceptado ingresar a dicho espacio emitido por YouTube, no está relacionado a ostentosa remuneración percibida, el todavía integrante de “Esto Es Guerra” causó controversia por decir que lo cobrado técnicamente le alcanza para cubrir todo lo que mensualmente termina invirtiendo por cargar auto con gasolina.

Durante diálogo concedido a Edson Dávila, Mario Irivarren hizo hincapié en que “hemos apostado al proyecto, ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico”, y para él hoy el dinero no resulta un inconveniente “... porque quería tener un lugar en el que pudiera expresarme”, mientras trabajar para reality de competencia si realmente “... simboliza la riqueza”.

¡Sorpresa total! Laura Spoya confiesa que hizo casting junto a Carlos Orozco para un programa de espectáculos: “Había diferentes opciones”

Como se sabe, actualmente es usual ver en la televisión a diversos personajes de las redes sociales, pues se debe a la apuesta que están realizando diversas productoras con el objetivo de lograr que el contenido sea más viral y se obtenga más seguidores. En esta ocasión, mientras se emitía el programa digital ‘Good time’, a través de YouTube, Laura Spoya reveló que tuvo la oportunidad de pasar un casting junto a Tilsa Lozano, Ric La Torre, Tracy Zahory y Carlos Orozco para formar un programa de espectáculos.

Según la modelo peruana, el dueño del canal ‘Roro Network’ pasó primero una audición individual y, posteriormente, otra junto a ella, en la que ambos debieron demostrar su desenvolvimiento frente a las cámaras de televisión. Al parecer, los temas de espectáculos no eran el fuerte de Orozco, motivo por el cual no habría sido seleccionado en el casting para integrar, aparentemente, el programa ‘La noche habla’, transmitido por Panamericana TV. “Él ya había casteado antes solo, luego casteamos juntos. Es que no es su fuerte (los espectáculos), o sea, la verdad”, contó Spoya.