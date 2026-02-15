La advertencia de Suheyn Cipriani a Macarius antes de terminar su relación

Por Redacción EC

Lo que parecía ser una de las historias de amor más virales del streaming peruano, protagonizada por Suheyn Cipriani y 'Macarius, recientemente han vuelto a acaparar las principales portadas de los medios de espectáculos y la atención de sus seguidores tras su separación. A pesar de que tenían planes para celebrar el Día de San Valentín, la modelo reveló previamente que el arequipeño le puso fin a la relación amorosa, lo que generó un gran impacto mediático por la forma en que se dieron los hechos. Sin embargo, para avivar la polémica, se difundió un video en el que Diego Aguilar muestra una actitud controladora hacia la conductora de televisión cuando aún eran parejas. Esto ha llevado a un intenso debate en las redes sociales, donde más de uno ha cuestionado su comportamiento, mientras que otros lo tomaron como una broma de parejas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

