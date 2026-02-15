La advertencia de Suheyn Cipriani a Macarius antes de terminar su relación

Lo que parecía ser una de las historias de amor más virales del streaming peruano, protagonizada por Suheyn Cipriani y 'Macarius’, recientemente han vuelto a acaparar las principales portadas de los medios de espectáculos y la atención de sus seguidores tras su separación. A pesar de que tenían planes para celebrar el Día de San Valentín, la modelo reveló previamente que el arequipeño le puso fin a la relación amorosa, lo que generó un gran impacto mediático por la forma en que se dieron los hechos. Sin embargo, para avivar la polémica, se difundió un video en el que Diego Aguilar muestra una actitud controladora hacia la conductora de televisión cuando aún eran parejas. Esto ha llevado a un intenso debate en las redes sociales, donde más de uno ha cuestionado su comportamiento, mientras que otros lo tomaron como una broma de parejas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

‘MACARIUS’ HACE UNA POLÉMICA ADVERTENCIA A SUHEYN CIPRIANI ANTES DE TERMINAR SU RELACIÓN

A pesar de que llevaban pocas semanas de relación, Suheyn Cipriani reveló que el popular streamer ‘Macarius’ le puso fin a su romance, lo que generó gran desolación, ya que la ruptura fue anunciada el mismo 12 de febrero, día del cumpleaños de su hija. Aunque se ha especulado mucho sobre este romance, lo cierto es que, el programa de streaming ‘Q’bochinche’, en YouTube, reveló un video en el que aparece la modelo realizando una transmisión en vivo en TikTok a altas horas de la noche. En el clip, se logra ver que estaba en una llamada con su pareja; sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentadores del podcast y los seguidores fue la actitud y el tono autoritario del arequipeño hacia la presentadora de televisión.

“¿Hasta qué horas vas a hacer live, dormilona? Si mañana tienes que levantarte temprano. Ya, ya, ya, váyase a dormir ya", dijo el joven youtuber. Lejos de quedarse callada y aceptar la propuesta del también abogado, la conductora de “Esto sí es amor” no dudó en responderle con un tono sereno: “Yo no te he dado esas confianzas, Cristhofer, para que tú me quieras mandar a dormir, por si acaso”. De hecho, no todo quedó ahí, pues, pese a su veredicto, Diego se autoproclamó como su esposo. “¿Cómo que quién soy yo? Soy tu marido. ¿Me escuchaste o no? ¿O te repito? Soy tu marido. Que vayas a dormir, ya es tarde”, expresó.

SUHEYN CIPRIANI LE DECLARA SU AMOR A ‘MACARIUS’ TRAS SER CAPTADA BESÁNDOSE

Como se recuerda, a través de un clip que se volvió viral en TikTok, Suheyn Cipriani confesó su amor a ‘Macarius’, mientras ambos compartían un momento íntimo durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. A pesar de que sus seguidores especulaban sobre una posible relación entre la modelo y el arequipeño, el juego de miradas y la complicidad lo llevaron a dar un paso más adelante. Y es que, en el video se logra ver a la exreina de belleza peruana en coqueteos con ‘Maca’, a lo que procede a confesarle sus sentimientos y lo enamorada que está de él. Inclusive, sin miedo al qué dirán, resaltó sus cualidades del carismático influencer.

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”, dijo Cipriani. A pesar de que ambos han negado que exista una relación y que solo son amigos, para sus fans esta ya estaría confirmada. De hecho, el rumor creció luego de que tanto la influencer como el streamer fueran captados aparentemente besándose durante una transmisión, gracias al reflejo en el vidrio de un cuadro. Esto, sin duda, generó una serie de comentarios entre los internautas, ya que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo grabados.