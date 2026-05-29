La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 en Bangkok está generando todo tipo de comentarios entre los seguidores del certamen, especialmente luego de enfrentar uno de los desafíos más comentados de la competencia. La representante peruana apareció sin maquillaje durante una dinámica especial, donde las concursantes debieron mostrar su rostro completamente al natural frente al jurado y el público. Aunque muchos esperaban que obtuviera una de las notas más altas de la noche, las calificaciones terminaron sorprendiendo a miles de usuarios en redes sociales. Descubre cuál fue el puntaje que recibió la modelo peruana, por qué se generó tanta polémica y cómo quedó posicionada rumbo a la gran final del concurso internacional.

¿QUÉ PUNTAJE RECIBIÓ SUHEYN CIPRIANI EN EL RETO SIN MAQUILLAJE?

Durante la ronda preliminar del Miss Grand International All Stars, las candidatas participaron en una prueba llamada “cara lavada”, donde debían retirarse cualquier producto cosmético frente a los asistentes. Suheyn Cipriani apareció usando un vestido corto con detalles brillantes y desfiló mostrando seguridad en cada paso sobre el escenario.

Las calificaciones del jurado llamaron la atención debido a que no fueron uniformes. Mientras algunos jueces le otorgaron notas cercanas al 10, otro integrante decidió colocarle un 5, lo que terminó causando sorpresa entre los seguidores del certamen. Pese a ello, el promedio de la peruana alcanzó aproximadamente 8.7 puntos, manteniéndola entre las participantes con mejor desempeño.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES ANTE EL PUNTAJE QUE RECIBIÓ SUHEYN CIPRIANI?

Tras difundirse las puntuaciones, usuarios peruanos comenzaron a expresar su molestia en diferentes plataformas digitales. Muchos consideraron que Suheyn había sido una de las concursantes más destacadas de la dinámica al natural y cuestionaron que recibiera una nota tan baja por parte de uno de los jueces.

Además, parte de las críticas se enfocaron en la representante colombiana Vanessa Pulgarín, quien recibió varios puntajes perfectos durante la evaluación. Algunos comentarios calificaron la situación como “un descaro”, mientras otros insinuaron un supuesto favoritismo dentro de la competencia. Las opiniones rápidamente se volvieron virales y colocaron el nombre de la peruana entre las tendencias relacionadas al certamen.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DEL MISS GRAND INTERNATIONAL ALL STARS 2026?

La etapa decisiva del Miss Grand International All Stars 2026 se realizará este sábado 30 de mayo en la ciudad de Bangkok, Tailandia. En esta gala final participarán varias exreinas y candidatas destacadas de diferentes países, quienes buscarán quedarse con la corona internacional.

Debido a la diferencia horaria, en Perú la transmisión podrá verse desde las 7:00 a. m. mediante las plataformas oficiales del concurso, donde se conocerá a las clasificadas al Top 18 y a la nueva ganadora de la competencia, según informa el diario La República.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR POR SUHEYN CIPRIANI?

Las personas que quieran apoyar a Suheyn Cipriani pueden ingresar a la página oficial del Miss Grand International y acceder a las categorías “World’s Choice Award” o “Votación Preliminar”. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, equivalente a poco más de un dólar estadounidense.

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