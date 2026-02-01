En los últimos meses, varias figuras de la farándula peruana han decidido incursionar en el mundo digital, lanzando sus propios pódcasts a través de YouTube o formando parte de una de ellos. En esta oportunidad, María Pía Copello hizo una sorprendente noticia que dejó a más de un seguidor con la boca abierta: la incorporación de nuevos populares personajes a su programa “Sin +Q Decir”. Este primer programa de streaming en el canal +QTV, sin duda, generará una serie de expectativas, ya que busca ofrecer una propuesta diferente y entretenida en esta nueva era digital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL PRIMER PROGRAMA DE STREAMING DE MARÍA PÍA COPELLO?

A través de sus plataformas oficiales, María Pía Copello anunció con bombos y platillos que el programa “Sin +Q Decir”, que se transmitirá a través del canal +QTV en YouTube, se estrena este lunes 2 de febrero a partir de las 10:50 a. m. En ese contexto, en un inicio se dio a conocer que también estaría conformado por Daniela Darcourt y Dafonseka. Sin embargo, en la publicación se reveló que se unen al proyecto Israel Dreyfus, Flavia López y Diego Rivera.

Así, de acuerdo con la publicación, dicho programa de streaming abordará temas de actualidad, vida cotidiana y humor, con la participación activa de los seguidores. Y es que, el objetivo es formar una comunidad digital activa, en la que los usuarios puedan comentar e intervenir en el desarrollo de cada episodio en vivo. “Lo veo como una maratón, una carrera de largo aliento, sé que va a ser difícil al comienzo, pero sé que lo vamos a lograr. Nuestra mayor característica es que somos chancones, dedicados, constantes, comprometidos”, indicó Copello.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE KARINA RIVERA Y MARÍA PÍA COPELLO

En dialogo para Milagros Leiva, Karina Rivera reveló los motivos que la llevaron a alejarse del desaparecido programa ‘Karina y Timoteo’. De acuerdo con la conductora de 56 años, María Pía Copello estuvo al frente del espacio infantil por decisión del canal luego de que quedara embarazada. “Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, contó Rivera.