En los últimos tiempos, los programas digitales han cobrado mucha relevancia en el internet y en la vida de las personas, acaparando la atención de muchos jóvenes, debido a su contenido entretenido y a los diferentes personajes que los integran. Sin embargo, pese a la popularidad de estos espacios, son muy pocos los personajes que han logrado llegar a la señal abierta. En ese contexto, Laura Spoya, integrante de ‘Good time’, confesó que pasó por un casting para formar parte de un programa de espectáculo en la televisión junto a Carlos Orozco. Esta revelación generó asombro entre los miles de seguidores que día a día siguen a los youtubers. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE SU CASTING JUNTO A CARLOS OROZCO PARA PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS?

Como se sabe, actualmente es usual ver en la televisión a diversos personajes de las redes sociales, pues se debe a la apuesta que están realizando diversas productoras con el objetivo de lograr que el contenido sea más viral y se obtenga más seguidores. En esta ocasión, mientras se emitía el programa digital ‘Good time’, a través de YouTube, Laura Spoya reveló que tuvo la oportunidad de pasar un casting junto a Tilsa Lozano, Ric La Torre, Tracy Zahory y Carlos Orozco para formar un programa de espectáculos.

Según la modelo peruana, el dueño del canal ‘Roro Network’ pasó primero una audición individual y, posteriormente, otra junto a ella, en la que ambos debieron demostrar su desenvolvimiento frente a las cámaras de televisión. Al parecer, los temas de espectáculos no eran el fuerte de Orozco, motivo por el cual no habría sido seleccionado en el casting para integrar, aparentemente, el programa ‘La noche habla’, transmitido por Panamericana TV. “Él ya había casteado antes solo, luego casteamos juntos. Es que no es su fuerte (los espectáculos), o sea, la verdad”, contó Spoya.

Como se recuerda, en febrero, Carlos Orozco reveló a sus seguidores que decidió rechazar una propuesta televisiva relevante para integrarse a un programa, aunque evitó dar mayores detalles al respecto. “Este año rechacé una propuesta televisiva importante. He tenido algunos acercamientos fríos en otros años, pero esta fue la primera que ha sido totalmente concreta, con sueldo televisivo y contrato anual. Un día les contaré”, narró el youtuber.