Emil sigue cosechando éxitos en su carrera y esta vez sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo tema “ChatGPLove”, canción cargada de sentimiento que cuenta con un llamativo videoclip protagonizado por la influencer Milenka Nolasco, quien hace su debut en este tipo de producciones audiovisuales.

Con la letra de su nuevo tema, Emil plantea la opción de pedir disculpas recurriendo a los consejos de una peculiar IA llamada ChatGPLove, recibiendo respuestas inesperadas que le dan un giro original a la propuesta.

El tema fue escrito por Emil, Sir Boss y Zetto, y grabado en La Causa Records en Medellín, Colombia.

Emil muestra complicidad con la influencer Milenka Nolasco en el videoclip de su nuevo tema “ChatGPLove”. (Foto: Instagram)

Uno de los grandes atractivos del lanzamiento es su videoclip, rodado en Lima bajo la dirección de Leo Guadamur, que cuenta con la participación especial de la exitosa streamer e influencer Milenka Nolasco, quien protagoniza la historia visual.

“Milenka es mi amiga y tenemos una gran conexión desde hace muchisimo tiempo. Decidimos sacar adelante esta nueva propuesta audiovisual y me siento contento y agradecido con ella. La canción llega cargada de mucho sentimiento ante una situación personal que le pasa a muchas parejas”, dijo Emil.

Actualmente, Emil celebra el éxito de su sencillo “Si quieres volver”, que ocupa el primer puesto en Ecuador según Monitor Latino, mientras continúa con una intensa gira promocional por distintas ciudades de México, donde ha recibido una calurosa acogida de medios y fanáticos.

La próxima gran cita con el público será el 30 de agosto en Lima, donde Emil se presentará en el escenario del All Music Fest, evento que reunirá a grandes exponentes internacionales en un mismo escenario.