El Cuarteto Continental de Alberto Maraví anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical, titulado “Fantasma”. La canción es una composición inspirada en el ‘ghosting’, como se le llama a la acción de interrumpir la comunicación con otra persona de forma abrupta y sin explicaciones.

Con este tema, la banda reafirma su enfoque en la creación de material original, una dirección que han mantenido desde su retorno a los escenarios, según explican sus integrantes.

“Es una satisfacción enorme para nosotros seguir contribuyendo a la industria musical peruana con temas totalmente nuevos y saber que el público acepta y disfruta nuestra música, más aún cuando Cuarteto Continental tiene más de 44 años de trayectoria musical”, cuenta Juan Ricardo Maraví, actual director del sello musical Infopesa y coautor de este tema junto a Alonso Bentín y Gerson Quispe.

Entre el 2023 y 2024, El Cuarteto Continental lanzó tres temas originales que obtuvieron una recepción favorable en plataformas digitales. Las canciones “Costa, Sierra y Montaña”, “Pasatiempo” y “Vida Mía” alcanzaron cifras de reproducción significativas en Spotify, con más de 1.1 millones, 990 mil y 720 mil reproducciones, respectivamente.

“Fantasma”, lo nuevo de la orquesta, también tiene un videoclip que espera alcanzar niveles de popularidad similares a los de sus predecesores.

El tema "Fantasma" y su respectivo video musical están disponibles desde este viernes 29 de agosto en diversas plataformas digitales, como Spotify, Apple Music y YouTube.

