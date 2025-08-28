FreenBecky y BillyBabe llegan por primera vez a Lima. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Las estrellas FreenBecky y el famoso dúo BillyBabe confirmaron su llegada a Perú, por primera vez, como parte de su gira , con la que también visitarán Brasil y México. El evento se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito, San Borja. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Para este evento con FreenBecky y BillyBabe, los fans podrán disfrutar de una experiencia cercana con los artistas a través de divertidas actividades, además de beneficios como: Hi Touch, Good Bye, Photo Group, Photocards inéditas y más.

FreenBecky está compuesta por las actrices tailandesas Freen Sarocha y Becky Armstrong, quienes han dado a vida a ‘Sam’ y ‘Mon’ en la serie de comedia romántica más famosa de Tailandia “Gap the series”, que fue el primer drama en obtener un éxito rotundo. Antes de esta actuación tuvieron papeles en “Boys Love” y “Secret Crush on You”.

FreenBecky está compuesta por las actrices tailandesas Freen Sarocha y Becky Armstrong. (Foto: Instagram)
Por otro lado, el famoso dúo BillyBabe, conformado por los actores Billy Patchanon y Babe Tanatat, se ganó un lugar en el corazón del público por sus actuaciones en “The Sign”, una serie que impactó por su intensidad emocional y perfecta combinación de sus personajes.

El famoso dúo BillyBabe, conformado por los actores Billy Patchanon y Babe Tanatat. (Foto: Instagram)
La gira global de las estrellas tailandesas ya está en curso y han visitado ciudades como Bangkok, Macao, Cebú, Manila y Singapur. Ahora, visitarán Latinoamérica para presentarse en Ciudad de México, Sao Paulo y Lima.

De esta manera, FreenBecky y BillyBabe llegarán a Lima para un evento especial este 3 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito en San Borja. Las entradas están a la venta en Joinnus.

