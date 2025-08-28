La cantante peruana Brunella Torpoco apuesta por el bolero con el estreno de “Nuestro hijo”, tema en colaboración con la destacada artista Evelyn Palomino. Ambas presentarán, en vivo, este tema el viernes 29 de agosto en el escenario de El Miraflorino, Miraflores.

Este encuentro musical combina dos voces especiales del Perú, una destacada en la salsa, mientras la otra es reconocida en el bolero nacional. Juntas presentan un tema cargado de emoción y sentimiento.

“Nuestro hijo” es un bolero íntimo y conmovedor que habla de amor, sacrificio y esperanza. En solo pocos días, la canción ya se ha convertido en tendencia en plataformas digitales y redes sociales, sumando miles de reproducciones y comentarios que destacan la química artística entre ambas cantantes.

“Estoy muy feliz de presentar este bolero junto a Evelyn Palomino. ‘Nuestro hijo’ nace desde el alma y es una muestra de que la música no tiene barreras. Unirme a una artista que vive y respira boleros ha sido una experiencia maravillosa, y me emociona ver cómo el público lo ha recibido con tanto cariño”, dijo Brunella Torpoco.

Brunella Torpoco estrena “Nuestro hijo”, bolero al lado de Evelyn Palomino. (Foto: Instagram)

Por su parte, Evelyn Palomino destacó lo especial de esta colaboración: “Yo siempre me he dedicado al bolero, y cantar este tema con Brunella ha sido un regalo para mí y para el público”.

Cabe resaltar que la canción llega acompañada de un llamativo videoclip que ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. Cabe resaltar que la presentación oficial de “Nuestro hijo” será este viernes 29 de agosto en El Miraflorino de Miraflores.