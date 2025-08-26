Latin Mafia llegará a Lima para ofrecer un concierto imperdible el 31 de octubre en Costa 21, como parte de su exitosa gira internacional “Aún te odio y te extraño mucho”.

Formada por los hermanos Mike, Milton y Emilio De la Rosa, la agrupación ha revolucionado la música latina con su estilo único que fusiona R&B, reggaetón, trap, indie, pop, Afrobeat y más. Gracias a sus grandes éxitos: "Patadas de ahogado", “Julietota”, “No digas nada”, “Se fue la luz”, etc; han alcanzado más de 7.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y se han convertido en una de las propuestas más sólidas y prometedoras.

Latin Mafia nació en Guadalajara, México, y desde sus inicios destacó por su autenticidad y conexión directa con el público. Los hermanos De la Rosa producen, componen y ejecutan su propia música, lo que les ha permitido construir una propuesta fresca y versátil que conecta con distintas generaciones.

Su habilidad para mezclar géneros y crear canciones que hablan de emociones universales ha consolidado a la banda como un fenómeno cultural, más allá de las listas de éxitos.

En poco tiempo han conquistado escenarios de gran prestigio como Coachella, Lollapalooza, Estéreo Picnic y el Camp Flog Gnaw Carnival de Tyler, the Creator en Los Ángeles. En 2024 lanzaron su primer álbum Todos los días todo el día, reconocido por Rolling Stone, Billboard, NPR y Fader como uno de los mejores del año.

El éxito del disco los llevó a agotar varias fechas en México y Estados Unidos, incluyendo tres noches en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante más de 65 mil personas.

Su impacto también ha sido reconocido por la industria: fueron nominados a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2024 y ganaron el premio a Mejor Canción Latin Fusion Pop en Premio Lo Nuestro con “Siento que merezco más”. Ahora, el trío llega por primera vez a Lima con un show que promete ser inolvidable. Una producción de Move Concerts.