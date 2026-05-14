Horóscopo de HOY, jueves 14 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para el avance de un proyecto o negocio pero las superará. Amor: en una actividad divertida alguien se acercará con interés de un encuentro romántico.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para poner en orden los trabajos y generar más avances. Amor: su encanto estará irresistible para alguien del entorno y un encuentro se generará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ciertos comentarios o críticas no ayudarán para iniciar un nuevo proyecto. Amor: apartará a personas negativas de su entorno y la relación tendrá un nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: hallará la causa de los problemas y generará una propuesta de renovación. Amor: se destacará si aumenta su participación en encuentros sociales; posible romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: generará un proyecto de negocio que interesará a personas de influencia; oportunidad. Amor: disfrutará de inolvidables momentos en lugares soñados, en muy buena compañía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su tendencia al control de cada detalle provocará algunas discusiones. Amor: no será buena idea dar respuestas impulsivas en un tema difícil para la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una dificultad económica que le desvela será superada; éxito resonante. Amor: momentos de sinceridad en la pareja descubrirán un mundo afectivo que está oculto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se avecina oportunidad de nuevo empleo o inicio de negocio. Amor: en un ansiado encuentro pronunciará las palabras que alguien desea escuchar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aumentarán los pedidos o de operaciones que generan éxito. Amor: en hermoso evento, descubrirá que la persona menos imaginada comenzará a acercarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con una simple observación verá errores para subsanar. Amor: surgirán reproches en la pareja porque muestra indiferencia ante cierta revelación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con pocas palabras marcará el rumbo en un nuevo proyecto o negocio. Amor: su pareja mostrará iniciativas agradables para disfrutar de un encuentro romántico.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aún con roces y malentendidos las cosas indicarán que todo está bajo control. Amor: una reunión social será clave para hallar y conocer a quien será su alma gemela.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PIADOSA Y A LA VEZ MUY CONSERVADORA. RESISTE IDEAS NUEVAS CON GRAN ENERGIA.