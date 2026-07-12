¡“One Piece” ha vuelto a poner a su protagonista contra las cuerdas! Y es que el manga de Eiichirō Oda entregó un nuevo capítulo que profundiza en el enfrentamiento más importante de la saga final, ese que presenta a Monkey D. Luffy contra la figura más poderosa y misteriosa del Gobierno Mundial: Imu. Así, si sigues la historia semana a semana, ya sabes que este cruce se venía cocinando desde hace tiempo y que, lejos de resolverse rápido, cada entrega suma más preguntas sobre hacia dónde va todo esto.

Vale precisar que la obra se centra en las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata que busca encontrar un tesoro legendario y convertirse en el Rey de los Piratas, mientras reúne una tripulación y se enfrenta a los poderes más peligrosos del mundo.

En ese sentido, en la etapa actual del manga, el relato sitúa a los Sombrero de Paja en Elbaph, la isla de gigantes donde Luffy se cruza con el aterrador Imu.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1188 DEL MANGA “ONE PIECE”?

¡Atención, SPOILERS ! El capítulo 1188 de “One Piece”, titulado “Vacío”, arranca con un recuerdo del pasado en el que Imu tiene su primer encuentro con Joy Boy, antes de volver al presente para retomar el combate directo contra Luffy.

Allí, Imu despliega unas llamas negras capaces de cambiar de dirección para golpear a su rival, y Luffy responde con distintas variantes de su Gear 5, incluida una transformación en genio de la lámpara.

De esta manera, el capítulo combina momentos de comedia típicos de la historia con una escalada de tensión que termina en uno de los cierres más comentados del manga en los últimos meses.

Resulta que Imu saca la espada del vacío, con la que hiere a Luffy en el pecho mientras le asegura que Joy Boy jamás habría sido tan débil como él.

En esta escena del capítulo 1188 del manga "One Piece", Imu logra atravesar limpiamente a Luffy mientras este se encuentra utilizando el Gear 5 (Foto: Shueisha)

¿MURIÓ LUFFY EN EL CAPÍTULO 1188 DE “ONE PIECE”?

Hasta el momento, eso no se ha confirmado: este capítulo de “One Piece” cierra con la espada de Imu atravesando el pecho de Luffy en pleno sangrado, sin mostrar una resolución clara sobre su estado.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el muchacho ya sobrevivió a una situación límite durante el arco de Wano, cuando ese momento de quiebre terminó desbloqueando el Gear 5.

Así, buena parte de la comunidad de fans interpreta esta escena como el posible punto de partida para un nuevo salto de poder, aunque solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL CAPÍTULO 1188 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo de “One Piece” confirma que el desenlace de la brutal batalla entre Luffy e Imu se mantendrá en pausa por unos días más: hasta el domingo 26 de julio del 2026.

Mientras tanto, el resto de la tripulación sigue repartida en distintos frentes dentro de Elbaph: Zoro se enfrenta a Sommers, Sanji tiene su propio cruce con el Caballero Divino Killingham, y el cubo de hielo que mantenía atrapada a la princesa Shuri por fin comienza a derretirse, un hilo que probablemente se retome en las próximas entregas de la obra.

El capítulo 1188 del manga "One Piece" forma parte de la revista Weekly Shonen Jump Número 33 (Foto: Shueisha)

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