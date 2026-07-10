Como muchos fans se dieron cuenta, “One Piece” se tomó un pequeño respiro el pasado domingo 5 de julio del 2026, justo cuando la trama del anime de Crunchyroll estaba en uno de sus momentos más intensos. Pero, por fortuna, esa pausa ya tiene fecha de regreso, con un capítulo que promete traer consigo más revelaciones del Arco de Elbaph. ¿No te lo quieres perder? Pues, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver el episodio 1169 de la producción. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, durante la semana sin capítulo nuevo, se transmitió “One Piece: Heroines”, un especial dentro de la franquicia centrado en Nami, uno de los personajes más populares de la tripulación.

Por otro lado, el episodio previo a esta pausa, el 1168, dejó una de las revelaciones más grandes de la serie hasta la fecha: la presentación completa del Harley, el texto sagrado de Elbaph.

Así, se profundizó en la historia antigua de la isla y se dejó pistas sobre su conexión con el llamado Siglo Vacío, uno de los grandes misterios del mundo de “One Piece”.

Entonces, el capítulo 1169 llega con la tarea de seguir desarrollando esta parte del relato y hacernos testigos de más puntos clave del conflicto actual entre Loki, los Caballeros Sagrados y el Gobierno Mundial.

Antes de continuar, mira el tráiler del próximo episodio:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo de “One Piece” llegará a las pantallas el domingo 12 de julio del 2026, luego de una semana de pausa.

Asimismo, tiene como título "The Legend Lurking in Elbaph - The Identity of the Mountain-Eater" (en español: “La leyenda que acecha en Elbaph: la identidad del Devorador de Montañas”).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

La transmisión original del anime en Japón se da a través de Fuji TV, alrededor de las 11:15 p.m. (hora local).

Para el público que sigue el anime por el streaming, Crunchyroll liberará el capítulo poco después de esa emisión del país asiático, según esta programación:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 12 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 12 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 12 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 12 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 12 de julio España 6:00 p.m. del domingo 12 de julio

Importante: en el caso de los subtítulos, la pistas oficiales suelen activarse entre 30 y 45 minutos después del lanzamiento del episodio, así que vale la pena considerar ese intervalo si quieres verlo con subtítulos en tu idioma.

Además, debes tener en cuenta que estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en formato ‘simulcast’ pueden presentar una ligera demora antes de que el capítulo aparezca disponible en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1169 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll es la plataforma principal para ver “One Piece” fuera de Japón, con presencia en América, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, si te encuentras en alguno de estos territorios y quieres disfrutar sin problemas del capítulo 1169 de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Road es el gigante que ejerce como el navegante de los Nuevos Piratas del Soldado Gigante en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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