Cronwell Jara, escritor peruano y autor de la obra "Montacerdos", falleció a los 76 años. (Foto: Handrez García/Casa de la Literatura)
Cronwell Jara, escritor peruano y autor de la obra "Montacerdos", falleció a los 76 años. (Foto: Handrez García/Casa de la Literatura)
Por Redacción EC

Cronwell Jara Jiménez, reconocido escritor peruano y ganador de grandes premios de la literatura, falleció este domingo 12 de julio a los 76 años, según informó la editorial El Fondo de Cultura Económica. El poeta ha escrito una veintena de libros, donde despliega su talento en géneros como la poesía, el cuento, la novela y el teatro.

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