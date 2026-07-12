Cronwell Jara Jiménez, reconocido escritor peruano y ganador de grandes premios de la literatura, falleció este domingo 12 de julio a los 76 años, según informó la editorial El Fondo de Cultura Económica. El poeta ha escrito una veintena de libros, donde despliega su talento en géneros como la poesía, el cuento, la novela y el teatro.

A través de la cuenta oficial de Facebook de la editorial El Fondo de Cultura Económica, se emitió un comunicado sobre el fallecimiento del escritor peruano. “Cuentista, novelista, dramaturgo y guionista, Jara se convirtió en uno de los grandes narradores peruanos contemporáneos y en un tallerista de referencia para varias generaciones de escritores”, se lee en las primeras línea del anuncio.

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Asimismo, la editorial también resaltó que el autor publicó más de cuarenta libros y dedicó gran parte de su vida a la formación de nuevos narradores a través de talleres literarios en todo el país.

“Autor de más de cuarenta libros, entre ellos ‘Montacerdos’, convertido en un clásico de culto de la narrativa peruana y traducido a varios idiomas, dirigió además talleres de narrativa breve por todo el país durante más de cuatro décadas”, agregó.

La obra más emblemática de Jara fue “Montacerdos”, publicada originalmente en 1981 y considerada un clásico de la narrativa peruana contemporánea. Traducida a varios idiomas, la novela corta retrata con intensidad la vida en los sectores populares de Lima y consolidó al escritor como una de las voces más originales de la literatura nacional.

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En 2023, el Fondo de Cultura Económica publicó una nueva edición bajo el título “Montacerdos” y otros cuentos, reafirmando la vigencia de su obra.

“El Fondo tuvo el placer de publicar en 2023 ‘Montacerdos’ y otros cuentos. Extendemos un abrazo con nuestra solidaridad a familiares, amigos y lectores”, finalizó el comunicado.

Sobre Cronwell Jara Jiménez

Nacido en Piura el 26 de julio de 1949, Cronwell Jara Jiménez se trasladó desde niño al distrito limeño del Rímac, espacio que inspiró gran parte de su universo narrativo. Licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrolló una extensa producción que abarcó la poesía, el cuento, la novela, el teatro y el guion cinematográfico.

Cronwell Jara, escritor peruano y autor de la obra "Montacerdos", falleció a los 76 años. (Foto: Handrez García/Casa de la Literatura)

Además de su faceta como escritor, Jara fue reconocido por su trabajo como formador. Desde la década de 1980 recorrió el Perú impartiendo talleres de creación literaria y orientando a cientos de jóvenes escritores.

En 2019, Jara recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana, máxima distinción institucional que reconoce la trayectoria del cuya extensa producción literaria transita por la poesía, el cuento, la novela, el teatro y los guiones de cine.