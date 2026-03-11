En el marco del homenaje póstumo al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la Biblioteca Metropolitana de Lima pone a disposición del público una colección especial de obras del autor para su lectura gratuita.

La iniciativa busca acercar a los ciudadanos a la producción literaria del novelista limeño, considerado una de las figuras más importantes de la narrativa peruana contemporánea.

La coordinadora de la biblioteca, Alicia Meza, señaló que el recinto cultural conserva diversas publicaciones representativas del escritor, entre ellas ediciones especiales y primeras ediciones de algunas de sus obras más conocidas.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima se suma al homenaje póstumo a este gran escritor. Nosotros tenemos una biblioteca bastante completa que cuenta con mucho de su literatura ”, indicó.

Entre los títulos disponibles se encuentra Huerto cerrado (1972), considerada una de las primeras obras del autor y una pieza clave dentro de su narrativa inicial.

Según explicó Meza, esta obra obtuvo una mención honrosa en el prestigioso Premio Casa de las Américas en Cuba y fue publicada en el Perú cuatro años después.

“Bryce Echenique escribe como si estuviera conversando con un amigo. Creo que por eso la gente lo quiere tanto y lo recuerda siempre, porque sus libros muestran cuestiones del amor, la soledad, la pena y también de la felicidad ”, agregó la especialista.

Colección disponible

La colección de la biblioteca incluye alrededor de veinte títulos del autor, entre ellos sus conocidas antimemorias: Permiso para vivir (tomo 1), Permiso para sentir (tomo 2) y Permiso para retirarme (tomo 3).

Asimismo, los lectores podrán encontrar novelas y textos destacados como Entre la soledad y el amor, Dándole pena a la tristeza, Las obras infames de Pancho Marambio, El huerto de mi amada y la emblemática Un mundo para Julius.

Sobre esta última, Meza indicó que la biblioteca conserva ediciones conmemorativas publicadas por el 40 y 50 aniversario de la novela, considerada uno de los hitos de la literatura latinoamericana.

La Biblioteca Metropolitana invitó a los ciudadanos a acercarse al recinto para conocer o redescubrir la obra de Bryce Echenique.

El espacio cultural está ubicado en la cuadra 8 de la avenida 28 de Julio, en el Cercado de Lima, y ofrece acceso gratuito a sus servicios.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados abre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para acceder a la colección, los usuarios solo deben registrarse en la biblioteca y podrán consultar las obras disponibles del autor en las salas de lectura.

