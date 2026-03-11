Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Biblioteca Metropolitana invita a leer la obra de Alfredo Bryce Echenique en homenaje póstumo. (Foto: MML)
Biblioteca Metropolitana invita a leer la obra de Alfredo Bryce Echenique en homenaje póstumo. (Foto: MML)
Por Redacción EC

En el marco del homenaje póstumo al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que la Biblioteca Metropolitana de Lima pone a disposición del público una colección especial de obras del autor para su lectura gratuita.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.