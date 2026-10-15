La editorial Pasionerrada anunció la publicación de Primos de leche, el nuevo libro de cuentos del escritor y periodista Rafael Roque Rebaza. A través de nueve relatos, la obra propone una mirada a distintas formas de marginalidad y a las fronteras invisibles que dividen la ciudad y condicionan las relaciones entre sus personajes.

Los personajes de Primos de leche se desplazan por estos espacios persiguiendo afecto, reconocimiento, pertenencia o la posibilidad de una vida distinta. En ese recorrido aparecen el racismo cotidiano, el machismo, la precariedad y distintas formas de violencia.

Los relatos transitan por universos diversos: «Los blancos» pone el foco en el racismo; «Usurpador» tiene como telón de fondo las protestas políticas de noviembre de 2020; «A sol la barra» se adentra en el mundo de las barras de fútbol, la violencia y el deseo; y «Primos de leche», cuento que da nombre al libro, retrata el periodismo desde la decadencia personal y profesional de su protagonista.

La portada de "Primos de leche", el nuevo libro de cuentos de Rafael Roque Rebaza | Imagen: Pasionerrada

Dos de los relatos que integran el volumen han recibido reconocimientos en certámenes literarios nacionales. «Se acaba el chancho» obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Relatos Peruanos de Poliedro Estudio en 2021, mientras que «Usurpador» fue finalista del Premio Copé de Cuento en 2024.

Rafael Roque Rebaza es periodista, redactor creativo y egresado de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de En nombre del padre y otros cuentos (2008) e Imágenes en silencio (2023), publicado originalmente en Francia por L’Oiseau Parleur Éditions bajo el título Images sans paroles.

Primos de leche ya se encuentra disponible y puede adquirirse a través de la página de Pasionerrada y en librerías.

SOBRE EL AUTOR