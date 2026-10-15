Escritor y periodista peruano Rafael Roque Rebaza presenta "Primos de leche", su nuevo libro de cuentos | Imagen: Difusión / Pasionerrada
Escritor y periodista peruano Rafael Roque Rebaza presenta "Primos de leche", su nuevo libro de cuentos | Imagen: Difusión / Pasionerrada
Por Redacción EC

La editorial Pasionerrada anunció la publicación de Primos de leche, el nuevo libro de cuentos del escritor y periodista Rafael Roque Rebaza. A través de nueve relatos, la obra propone una mirada a distintas formas de marginalidad y a las fronteras invisibles que dividen la ciudad y condicionan las relaciones entre sus personajes.