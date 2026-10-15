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La escritora chilena Isabel Allende (2i) gana el Premio Planeta 2026 con 'La hora antes del Alba', acompañada por los reyes de España Felipe (i) y Letizia (2d) y por el director del Grupo Planeta José Creuheras (d), en la 75 edición del Premio Planeta de novela, esta noche de jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García
La escritora chilena Isabel Allende (2i) gana el Premio Planeta 2026 con 'La hora antes del Alba', acompañada por los reyes de España Felipe (i) y Letizia (2d) y por el director del Grupo Planeta José Creuheras (d), en la 75 edición del Premio Planeta de novela, esta noche de jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García
/ Alejandro García
Por Agencia EFE

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra ‘La hora antes del alba’, que sigue la trama de ‘La casa de los espíritus’ tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

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