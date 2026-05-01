Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alfonso Herrera y Nicole Wallace protagonizan "La casa de los espíritus". (Foto: Prime Video)
Alfonso Herrera y Nicole Wallace protagonizan "La casa de los espíritus". (Foto: Prime Video)
Por Leslie A. Galván

Cuando se dice que Gabriel García Márquez es a Colombia lo que Isabel Allende sería a Chile, no solo se hace referencia a novelas ancladas en linajes familiares y atravesadas por el realismo mágico. También se habla de la forma en que sus más emblemáticas novelas –“Cien años de soledad” y “La casa de los espíritus”, respectivamente– fueron historias que representaron a todo un país y su gente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.