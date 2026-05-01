Cuando se dice que Gabriel García Márquez es a Colombia lo que Isabel Allende sería a Chile, no solo se hace referencia a novelas ancladas en linajes familiares y atravesadas por el realismo mágico. También se habla de la forma en que sus más emblemáticas novelas –“Cien años de soledad” y “La casa de los espíritus”, respectivamente– fueron historias que representaron a todo un país y su gente.

Por eso, cuando el mundo supo de la nueva serie de Prime Video basada en la novela de la escritora chilena, la expectativa se sostuvo en la posibilidad de ver cómo ese universo podría respirar en otro lenguaje.

Dirigida por un equipo creativo que encabezan Francisca Alegría y Andrés Wood, la serie se presenta como una saga de ocho episodios que recorre medio siglo de historia a través de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba. Esta adaptación de “La casa de los espíritus”, narrada desde los años setenta, utiliza los diarios de Clara como un archivo lleno de emociones que permite reconstruir tanto la intimidad de una familia como el amor, la violencia, la lucha de clases y una dimensión espiritual que se suma a todas aquellas fracturas de un país.

Isabel Allende, considerada la autora más leída en español, no solo cedió su novela a la producción de la serie, sino que también acompañó activamente el proceso de escritura. En una entrevista en exclusiva con este Diario, Andrés Wood –showrunner y director de algunos capítulos de la serie– describe a la escritora chilena como una presencia lúcida dentro de la adaptación: “Ella es un ejemplo de modernidad, está pensando en el presente y en el futuro; es activa, sigue brillante, con un humor impresionante, pensando en su próximo libro”.

Por su parte, Francisca Alegría, showrunner, directora y guionista, también habló de la participación de la autora. “Nos dio mucha libertad en esta adaptación”, sostiene en entrevista con El Comercio. Allende participó de algunas salas de guion, donde el equipo pudo consultar aspectos que el libro no desarrolla abiertamente. “Tuvimos la posibilidad de hacerle preguntas de cosas que no aparecen en la novela o cosas de su familia. Por ejemplo, el personaje de Blanca, que está basado en su madre, es la menos comprendida de los personajes femeninos en la novela”, advierte Alegría.

EXPANDIR LA OBRA

“Un país remoto de Sudamérica”. Así se refiere Allende al escenario de la novela. La frase condensa distancia e identidad y la serie recoge ello en su puesta en escena. Hay dictadura, hay terremotos, hay acentos chilenos. Se filmó en Chile y respira su paisaje, aunque el elenco se concibe desde una lógica más amplia.

Los actores de la serie, en ese sentido, reflejan una ambición más bien iberoamericana. Alfonso Herrera (México) encarna a Esteban Trueba, mientras Nicole Wallace (España) y Dolores Fonzi (Argentina) interpretan a Clara en sus versiones joven y adulta. Fonzi, además, es conocida por su activismo feminista, un matiz que dialoga con el trasfondo político de la historia. Completan el reparto Fernanda Castillo (México), Maribel Verdú (España), entre otras figuras.

“Pensamos esta serie más como una de carácter iberoamericano o latinoamericano, en donde pudiésemos unir el territorio. Desde allí pensamos en cuáles serían los mejores actores y actrices para estos papeles y así nos abrimos a entendernos como una región más grande que nuestros países individuales”, concluye Alegría.