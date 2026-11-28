“La hora antes del alba”, novela con la que Isabel Allende pisa nuevamente la Santiago ensangrentada de la dictadura, se impuso en la edición 75 del premio, y además del premio de un millón de euros, le tocó una ceremonia mucho más grande de lo que usualmente se organiza en Barcelona. “Imagínate una especie de estación de tren iluminada por miles y miles de velas. ¡Fue una noche mágica!, recuerda.

— Solías decir que nunca te presentaste a un premio literario. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?

¡La edad! La idea se gestó en un ferry entre Montevideo y Buenos Aires. Iba con mi agente, con mi hijo y mi nuera. Y mi agente me preguntó por qué no me presentaba al Premio Planeta. “No. Imagínate si salgo a la cola, qué humillación”, le respondí. “Nadie se va a enterar porque te presentas con un pseudónimo”, insistió. Y pensé que, a mi edad, podía plantearme ese riesgo. Y fue muy bueno, porque este ha sido un año súper movido. Tuve que escribir la novela muy rápido, en 4 meses, aunque la llevaba mucho tiempo pensándola. Luego vino el premio. Ir de California a Europa y volver otra vez para acompañar la publicación y hablar con todos los periodistas. El Premio ha sido algo bueno, me obligó a salir. Ha sido la inyección de juventud que necesitaba.

— En “La hora antes del alba” se advierte la idea de la escritura como un tejido. Habla de “recuerdos bordados en una enorme tapicería”. ¿Podrías profundizar en esa idea de escritura como urdimbre?

Es muy curioso lo que dices. Para mí, escribir una novela es como bordar una tapicería por el revés. Allí le vas metiendo todos los hilos de colores que tienes. Un día, le das vuelta, la ves por el derecho y te das cuenta de qué se trata lo que escribiste. La idea de sentarme cada 8 de enero a bordar una tapicería es para mí muy simbólica. Así lo siento. Y traigo a esa tapicería el pasado, experiencias propias y ajenas, personajes de mi familia, gente que he conocido, ideas que saco de otros libros o de películas. Todo sirve.

La escritora chileno-estadounidense regresa con “La hora antes del alba” al universo de La casa de los espíritus, novela que propulsó su carrera en 1982 y hoy resulta un clásico de la literatura latinoamericana.

— Jugando con esa idea, ¿hubo que destejer algo de La casa de los espíritus para encontrar el hilo de esta segunda parte?

(Ríe) “La casa de los espíritus” la escribí en 1981, hace 45 años. Y desde entonces es un libro que me persigue. No me suelta porque se sigue publicando todos los años. Se hacen películas, miniseries, teatro, tantas cosas. Sin embargo, para escribir “La hora antes del alba”, retomé a Alba, la nieta del patriarca Esteban Trueba, el personaje menos desarrollado del libro anterior. Ella está sola en su casa, luego de perder a toda su familia. Fue arrestada, violada, torturada por la dictadura. Además, está embarazada y no sabe de quién. Muchas veces me he preguntado cómo habría sido mi vida si yo no me hubiera ido de Chile. Es la pregunta que se hace cualquier exiliado. Tantas compañeras mías del periodismo se quedaron y siguieron trabajando a pesar de la censura. Pero yo me fui. Y esa pregunta volvió con esta novela. Decidí que Alba se quedara para vivir los años del terror.

— Desde el inicio de la novela sabemos que el coronel Esteban García, quien violó y torturó a Alba, es realmente su pariente. No se puede evitar leer aquí la metáfora de un país dividido. ¿Es posible la reconciliación?

Alba cree que sí. Al final ella se reconcilia con todo lo que le ha pasado. Y yo creo que fue la maternidad lo que la cambió. Dar a luz a Aurora, y aceptar que la niña podía ser la hija de su violador, es la primera muestra de que ella empieza a reconciliarse con el pasado. Ella cuenta con la ayuda de dos hombres que la aman; tiene la solidaridad de la gente del barrio de La Esperanza y se siente sostenida por la memoria de sus muertos. Todas estas cosas la ayudan a entender lo que pasó y finalmente perdonar, aunque no pueda olvidar.

— ¿Más allá de la metáfora, ves posible una reconciliación en Chile?

Finalmente, todos somos hermanos. Todos somos parte de una misma tribu. Y las diferencias muchas veces son artificiales. Creo que la reconciliación es muy difícil para la generación que sufrió el impacto y lo ha perdido todo. Pero a medida que pasa el tiempo, las siguientes generaciones tienen que reconciliarse. Sin embargo, ¡veo tanta división en el mundo! En Estados Unidos, donde vivo, los azules (demócratas) y los rojos (republicanos), no se hablan. ¡Y esa tremenda división es artificial! Yo creo que la reconciliación y el diálogo siempre son posibles.

— ¿Se ha renovado tu optimismo con la marea azul extendida en EE.UU. tras las elecciones legislativas?

¡Claro que sí! Siento que el país reaccionó, que dijo basta. A pesar de que muchas de las instituciones democráticas han sido despedazadas, el país se sostiene por la idea de la democracia y eso me tiene muy contenta. Esta novela la escribí por temor a ese coqueteo con el autoritarismo, con el populismo, con el fascismo de derecha o de izquierda. La gente olvida que tiene que defender la democracia, lo único que permite un cambio.

La autora Isabel Allende posa en su estudio de escritura en Sausalito, California, el 12 de abril de 2023. (Foto AP/Eric Risberg, archivo) / Eric Risberg

— Embarazada tras la violación, Alba piensa en el aborto como posibilidad. ¿Cuán importante es el dolor para comprender su decisión?

Tengo una fundación que trabaja con mujeres vulnerables. Son las más agredidas, las que necesitan más ayuda. Tratamos día a día temas como el aborto, la violación y la explotación. Mi información e inspiración proviene de mujeres que han pasado por eso. A veces han perdido todo, hasta los hijos. Y, sin embargo, son capaces de sobrevivir. No solo tienen un inmenso coraje, sino una alegría notable, una generosidad increíble. Ellas inspiran mis personajes. Como dijimos antes, en cierta forma lo que pasa en la novela es una metáfora de lo que pasa en el país. Todo lo que le sucede a Alba es lo que le pasa al país, reprimido, torturado, violado en tantas formas y que, sin embargo, sobrevive. El libro termina cuando finaliza la dictadura y, para entonces, Alba se ha recuperado. Lleva las huellas en el cuerpo, pero su espíritu ha sobrevivido a la experiencia. Y eso es lo que yo pienso que pasa en Chile, donde las cicatrices del pasado están presentes. Porque son cicatrices, ya no son heridas abiertas.

— Pregunta curiosa: ¿destinarás parte del Premio Planeta al trabajo de tu fundación?

¡Por supuesto! Una parte fundamental del premio va a mi fundación. Mira, a mi edad, no tengo necesidades. Terminé de mantener a mis padres y de educar a mis nietos. ¿Qué más quiero? Estoy muy bien en todo sentido. Tengo una vida muy simple, tengo una casa chica y encantadora, con dos perros y un marido. Esa es mi vida. Y hace más de 25 años tengo suficientes recursos para alimentar la fundación solo con la venta de mis libros. No pedimos plata a nadie.

— ¿En tu proceso creativo, cómo fue volver a reconstruir la casa de los espíritus?

También esa casa representa al país. La casa está vacía, la gente se ha ido, está muerta o ha desaparecido. Y Alba recupera la casa cuando se recupera la democracia. Entra para ponerle flores, para limpiarla, para llenarla de animales y de niños. Para que la casa vuelva a tener la vida que tuvo. En el fondo, la casa es también una metáfora de Chile. Y eso lo tuve muy presente siempre.

— Pienso en la casa de tus abuelos, ya demolida. Recuerdo también la casa de José Donoso en Providencia, traída abajo para construir un edificio de departamentos. ¿Qué piensas de esta destrucción de casonas literarias?

Bueno, pasa con todas las ciudades. Te cuento: hace mucho, un periodista japonés que escribía un reportaje sobre “La casa de los espíritus” quería conocerla. Yo ya estaba en el exilio, pero le di la dirección. Y cuando él fue a verla, descubrió que la habían convertido en discoteca, pintada de negro, con espejos por todos partes. Era un antro de drogas y prostitución. ¡El pobre se llevó un chasco tremendo! Cuando confrontas tus recuerdos con la realidad, no tienen nada que ver. Por eso escribí “Mi país inventado”, porque el Chile que tengo en la cabeza no tiene nada que ver con el Chile real. Es el Chile de mi infancia, casi rural, donde pasaba el carretón de la leche tirado por un burro. Así era la vida, ¿te fijas? Pero mira: aún quedan intactas las tres casas de Neruda. Y siguen siendo un lugar de peregrinación.

— Me imagino cuántos de tus lectores, como ese periodista japonés, quisieran recorrer también esa casa de los espíritus…

Entonces podríamos inventar una casa. Buscar una que se pareciera a la de la miniserie, por ejemplo. ¿Quién va a decir que no es la original? Nadie. ¡Hagamos eso! (ríe).

“La hora antes del alba” Autora: Isabel Allende Editorial: Planeta Año: 2026 Páginas: 350