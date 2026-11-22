El cuarto tomo de la obra periodística de Mario Vargas Llosa se titula “Los desafíos de la sociedad abierta” y recoge, desde fines de los años 70, el pensamiento del escritor marcado por la desilusión por el socialismo. Su editor y prologuista, el colombiano Carlos Granés, recoge artículos donde el futuro Nobel toma partido por la democracia liberal, distanciándose de su antigua ideología y asume, con argumentos teóricos y filosóficos, la defensa de la sociedad abierta como proyecto político.

Estudiando a pensadores como Ortega y Gasset, Karl Popper, Isaiah Berlin, Friedrich Hayek o Raymond Aron, MVLl denuncia los fanatismos religiosos y nacionalistas que amenazan la sociedad liberal y apunta contra ellos sus baterías como articulista.

— Desde fines de la década del 70, Vargas Llosa desenmascara a quienes él llama “intelectuales baratos”. ¿Hay algo más que una crítica al oportunismo?

Vargas Llosa critica esa simple sumisión al poder del intelectual que, con tal de tener un contrato, un sueldito mínimo para tener la barriga llena, se plegaba a lo que el poder quería que dijera. Ese tipo de intelectual a Mario siempre lo horrorizó: el intelectual acomodaticio, el que intuye por dónde van los vientos y qué es lo que tiene que decir para quedar bien. Incluso para ganar premios. Sentía especial desprecio por ellos.

El antropólogo colombiano Carlos Granés en Arequipa, donde participó recientemente del Hay Festival.

— Además del “intelectual barato”, criticó la figura del “intelectual orgánico”, como los partidos de izquierda llamaban a los pensadores en sus filas.

Que también me parece una aberración. Él los incluye también entre las baratijas. Fue muy crítico del “intelectual orgánico”, pues este se convertía simplemente en un transmisor que no ejercía su función de intelectual: pensar con autonomía. Más bien amplificaba las doctrinas de un partido o un grupo de interés.

— Antes los “intelectuales baratos” se vinculaban a una órbita política determinada. Hoy son los ministerios de Cultura y las universidades las que parecen reclutarlos.

Digamos que el “intelectual barato” actual sería el que se pliega a cierto tipo de corrección política para ganar premios, recibir invitaciones o conseguir un puesto en una universidad estadounidense. Ese tipo de cosas eran para Vargas Llosa la antítesis de la función intelectual, que era exponerse a la impopularidad, decir las cosas aunque hacerlo pueda ir en contra de la opinión mayoritaria.

— Su crítica al nacionalismo ocupa gran parte del libro. ¿Lo consideraba el principal enemigo de la sociedad abierta?

Hay unos 35 artículos sobre el nacionalismo, al que Mario siempre combatió. En ese momento de euforia y optimismo liberal que trajo la caída del comunismo, él empezó a detectar rápidamente que la nueva amenaza iba a ser el nacionalismo. Y empezó a escribir contra él en los años 90, mostrándolo como una amenaza para las sociedades abiertas, el mundo multilateral, el respeto a la ONU y a todos los organismos internacionales. Justo lo que hoy está en decadencia. Su diagnóstico entonces se confirma con mucha claridad hoy, cuando vivimos un regreso a las fronteras, a la desconfianza al inmigrante, al desprecio a los tratados internacionales. Mario nunca se imaginó ver en Estados Unidos las instituciones liberales socavadas por un reaccionario nacionalista como Trump, a quien criticó en su primer gobierno, pero cuyo regreso no le tocó en activo. Hubiera sido muy interesante leer a Mario diseccionar este segundo Trump, envalentonado y reivindicado.

— ¿Qué criticaba MVLl del nacionalismo cultural?

Toda la generación del ‘boom’, incluso cuando en los años 60 se mostró nacionalista en política, en cultura siempre promovieron el mestizaje cultural y la apertura a la influencia extranjera. Por ejemplo, que Vargas Llosa o García Márquez hubiesen aceptado sin complejos la influencia de Faulkner fue un hecho sin precedentes, pues en ese momento lo normal era despreciar todo lo anglosajón en la cultura. Y Mario siguió manteniendo esa mentalidad.

— Citando a Isaiah Berlin en tu prólogo, señalas que valores fundamentales como la libertad, la seguridad y la justicia suelen chocar entre sí en la vida real. ¿Cómo abordó Vargas Llosa estas tensiones?

Vargas Llosa defendía la libertad y la sociedad abierta, pero no era un utopista ni un ingenuo. Jamás creyó que defendiendo la libertad iba a arreglar todos los problemas. Por ser discípulo de Isaiah Berlin, sabía muy bien que defender un valor significa sacrificar otros, y que viviendo en libertad íbamos a engendrar otro tipo de problemas con los que habría que lidiar.

— ¿Por ejemplo?

Uno al que le dedicó un libro entero: cómo a consecuencia de la libertad venía la banalización de la cultura. Cómo a consecuencia de la libertad de prensa, venía el amarillismo, la prensa del corazón y los ‘paparazzi’. Él siempre decía que había muchos problemas encarnados por la libertad que debíamos soportar, porque no podíamos renunciar a la libertad para solucionarlos. ¿Qué preferimos? ¿Una porción del periodismo espantoso e imprudente o un control de la prensa? Él prefería el incordio de la prensa mediocre y amarillista a intentar regularla, algo que puede traer problemas aún mayores. Eso me pareció siempre una actitud suya muy honesta. Él no estaba prometiendo paraísos.

— ¿Cuál es hoy el rol de un pensador liberal?

Tratar de evitar que se erosione lo que queda. Estamos como arqueólogos, tratando de mantener en pie las columnas deterioradas. Lo que vemos en los últimos años es una irrupción brutal de populismos de derecha y de izquierda que han minado la arquitectura liberal de los estados. Pienso en Trump, en Pedro Sánchez en España, en Gustavo Petro en Colombia. Hoy nuestra discusión es hasta qué punto llegan los poderes ejecutivos en la destrucción de todo el sistema democrático. El panorama es bastante desalentador. Hacen falta voces como las de Mario, que logren elevarse por encima de la pelea diaria, y con cierta autoridad moral e intelectual dar un sentido de realidad. Hoy en día eso es imposible, porque cada bando tiene su sentido de la realidad y ya no hay voces que puedan elevarse por encima de esa confrontación.

— No puedo evitar preguntarte por la biografía escrita por Gerald Martin sobre Vargas Llosa...

No la he leído todavía. Solo he leído las críticas, que no han sido muy entusiastas. Desde la ignorancia, tiendo a desconfiar. Por lo que he oído, creo que esa biografía va a ser una decepción.

— ¿Por qué?

Por la manera en que se analiza a Mario con un exceso de psicologismo. Intentar entender las motivaciones del escritor a partir de ciertos traumas, pero con una libertad que ni un psicoanalista que hubiera tenido a Mario en el diván se hubiese atrevido. Pero, insisto, son sospechas. No lo he leído y estoy hablando de oídas. Puedo estar totalmente equivocado.

“Los desafíos de la sociedad abierta” Autor: Mario Vargas Llosa Editorial: Alfaguara Año: 2026 Páginas: 768