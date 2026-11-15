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Resumen

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"Donde el agua trabaja", del iqueño David Silva Rojas, ha estado envuelta en una reciente polémica internacional.
"Donde el agua trabaja", del iqueño David Silva Rojas, ha estado envuelta en una reciente polémica internacional.
Por José Carlos Yrigoyen

Como ya todos sabemos, hace pocos meses el iqueño David Silva Rojas, prácticamente un desconocido en el medio literario peruano, ganó un premio internacional gracias a su novela breve “Donde el agua trabaja”. El exigente jurado del certamen valoró su lenguaje cuidado y sensible, la técnica con la que hacía virtud del silencio, la voz que humanizaba lo que el Moloch capitalista se esmeraba en cosificar. También sabemos que sobre la novela galardonada cayó una sospecha de uso indebido de IA generativa, que la propia editorial organizadora del concurso negó sin más prueba que su fe en que los latinoamericanos somos incapaces de mentir o de violar las normas. Como acá creemos en la presunción de inocencia, vamos a comentar el libro sacudiéndonos de cualquier suspicacia y partiendo de que el nombre que figura en su portada es efectivamente el de quien lo escribió.

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