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Resumen

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"Un hijo propio", documental de la directora chilena Maite Alberdi. (Netflix)
"Un hijo propio", documental de la directora chilena Maite Alberdi. (Netflix)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Dentro del amplio y diverso panorama del cine documental latinoamericano, la chilena Maite Alberdi (Santiago, 1983) ha logrado hacerse un lugar especial y llamativo: pese a ser un género a menudo relegado en comparación con la ficción, la directora ha conseguido cierto roce con el ‘mainstream’. Con “La once” (2014) ya daba indicios de una mirada lúdica e irreverente al retratar a un grupo de señora reunidas a la hora del té; con “El agente topo” (2020) cosechó premios, ganó viralización y hasta motivó un simpático ‘remake’ estadounidense con Ted Danson; y “La memoria infinita” (2023) recibió excelentes críticas y llegó a ser nominado a los Óscar en el rubro de mejor documental.

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